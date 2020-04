Co byste kompetentním místům vzkázala?

Je jasné, že bez pomoci vlády to lázně nepřežijí. Je potřeba udržet zejména klíčový personál – fyzioterapeuty, sestry, lázeňský personál. To všechno jsou pozice, bez nichž ztratí lázně možnost existovat. A nejde jen o pomoc v rámci dvou nebo tří měsíců. Například Karlovy Vary jsou v lázeňské péči závislé na cizincích. Záleží tedy na tom, jak se bude situace rozvolňovat v rámci možnosti cestování. Pokud nám hosté z ciziny nedorazí, lázně se nebudou schopny sanovat pouze z české klientely. A zůstane velkou otázkou, zda – pokud budou nyní jejich provozy omezené, či dokonce zavřené – se je podaří opět rozběhnout. Držet lázeňské provozy je o velkých penězích, mnohem více, než udržet klasické ubytovací zařízení.

V lázeňství v kraji a doplňkových službách je zaměstnáno kolem 40 tisíc lidí. Kdyby přišli o práci, co by to například pro Karlovy Vary znamenalo? Jednáte o toms Asociací hotelů a restaurací?

Jednáme s nimi od úplného počátku tohoto nouzového stavu. Konkrétní informace o počtu propuštěných budeme mít dnes. Připravujeme novou koncepci, jak ses danou situací poté poprat.

Jak vidíte letošní sezonu?

Budeme doufat, že letošní sezona bude o českých návštěvnících, kteří přijedou do lázní za aktivním odpočinkem. Letos ji pojmeme v jiném duchu a věříme, že hosté přijedou.