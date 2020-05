„O uzavírání hotelů a propouštění zaměstnanců samozřejmě vím,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Kdo vám podává informace?

Denně jsme v kontaktu s předsedou Asociace hotelů a restaurací Janem Kronikou, který mě vždy informuje. Bohužel je situace pro cestovní ruch v našem městě velmi složitá. Přesto, že dochází k postupnému rozvolňování vládních opatření, naše město je závislé zejména na zahraničních návštěvnících. A ti zřejmě nepřijedou tak rychle.

Neočekáváte zlepšení po otevření hranic?

I pak bude obava z cestování nejspíš trvat ještě několik měsíců. A to je důvod proč mnoho hotelů svá zařízení uzavírá. Chybí jistota, že se podaří rozjet provoz. Většina hotelů tak počítá pro letošní rok s nižším využitím svých ubytovacích kapacit. To je důvod snižování počtu zaměstnanců. Pokud nemáte využití, není potřeba držet tolik personálu.

S jakými dalšími problémy se hotely potýkají?

Chybějící zahraniční hosté budou mít vliv i na snížení potřeby balneologického neboli zdravotnického personálu. Naše město je i v oblasti lázeňství více zaměřeno na zahraniční klienty. Ti nejsou a nejspíš do konce roku ani ve větší míře nebudou. Posledním důvodem je cenová politika, kterou nyní budou muset hoteliéři nově nastavit. I to je důvod snižování počtu zaměstnanců. Pokud budete snižovat cenu ubytování, musíte se zaměřit také na náklady. A v hotelu činí ty největší právě pracovní síla. Bohužel je ubytování služba, kterou nemáte možnost skladovat a využít do budoucna.

Město se pokouší hotelům pomoci. Zabere to?

Věřím, že se nám společně podaří přilákat v letošní letní sezóně české návštěvníky a pomůžeme tak hotelům k prodeji jejich ubytovacích kapacit, a tím i k udržení pracovní síly. Z tohoto důvodu byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu města. Tedy na podporu cestovního ruchu. A tím zaměstnanosti v tomto, pro naše město klíčovém, odvětví.