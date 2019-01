KARLOVY VARY - Rozhovor s primátorkou města Veronikou Vlkovou.

Primátorka města Veronika Vlková. | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský

Pouhé dva měsíce od sebe dělí okamžiky, kdy karlovarská primátorka Veronika Vlková přivedla na svět syna Tomáše a kdy opět zasedla do primátorského křesla. Do funkce se vrátila v době, kdy se přetřásá kauza rodiny Zádamských, přesněji řečeno její možné propojení s radním Václavem Tomáškem. Karlovarskému deníku poskytla v této napjaté době primátorka tento rozhovor:



Myslíte si, že se dají skloubit povinnosti matky a primátorky města?

Povinnosti matky jsou vázány na potřeby dítěte. Fakt je ten, že můj malý je vzorné dítě. Už od narození má pravidelný rytmus spánku, stejně tak je tomu ipřes den. Plnění pracovních povinností je tedy možné a v době, kdy s Tomáškem nejsem, je v těch nejlepších rukách.



Máte chůvu, nebo se o hlídání starají babičky?

Zatím má péči o Tomáška na bedrech moje maminka, která bydlí ve stejném domě jako já. Navíc bydlíme kousek od magistrátu, takže je to prostě nádhera. Pochopitelně se snažím se synem trávit co nejvíce času, svůj pracovní režim přizpůsobuji jeho potřebám.



Setkala jste se s názorem jiných matek, že tento přístup není pro dítě nejvhodnější?

Dnes je prostě takový trend. Podívejte se na všechny ostatní matky, které se pohybují například v advokacii. Znám případy, že matka byla pár týdnů po porodu v soudní síni. A podívejte se na paní Talmanovou…

Dříve, když lidé hospodařili, vzala matka dítě do uzlíku a šla s ním na pole. A pak: Matky, i když jsou doma, tak uklízejí, perou, vaří, žehlí… A to je také práce, navíc velice časově náročná.



Pojďme ale na magistrát města. V současné době si kupujete nový služební vůz. Proslýchá se, že jste se, vzhledem k rozrůstající se rodině, pořídila větší a dražší vůz než současný mercedes. Jak je to?

Stávající vůz je více než pět let starý a jeho poruchovost je v poslední době velká. Tím se logicky zvyšují náklady na jeho provoz. A také je častěji v servisu, takže k nepotřebě. Co se týká nového vozu: Nekupujeme auto větší, je ve stejné kategorii jako to současné. A dokonce je levnější než to, které jsme kupovali před pěti lety.

Cena nového vozu je 1,2 milionu korun (za mercedes před pěti lety magistrát zaplatil takřka 1,5 milionu. pozn. autora). Přibližně 200 tisíc získáme jako vratku DPH. Starý vůz ještě můžeme odprodat řádově za 300 tisíc korun. Takže když si to spočítáme, přijde nový vůz magistrát přibližně na 700 tisíc korun. A za takovou cenu neseženete ve srovnatelné třídě ani vůz domácí produkce. A to, že mám doma BMW, nemělo na konečné rozhodnutí o nové značce primátorského vozu vliv. Je to jednoduše tím, že prodejce BMW dal nejsmysluplnější nabídku ze všech oslovených prodejců.

Díky nákupu nového vozu dojde ke snížení výdajů za opravy. Za ty jsme jenom v loňském roce zaplatili více než sto tisíc korun.

A jestli jsem si nový vůz koupila kvůli rodině? Pokud bych si vybírala vůz pro rodinu, určitě by to byl takový, do kterého se vejde kočárek. A tuto podmínku nový služební vůz rozhodně nesplňuje. Kombi nekupujeme. A rozhodně služební vůz nebude sloužit mým soukromým účelům. Máme doma dvě plně funkční auta.



Daleko závažnější je ovšem otázka radního Václava Tomáška, který veřejně přiznal, že obchodně spolupracoval s gangem Zádamských. Kdyby, čistě hypoteticky, za vámi přišla policie s tím, že pokud se za něj zaručíte, celou věc shodí ze stolu, postavila byste se za radního?

To je, jak sám uznáte, nereálné. Současnou situaci popíši velice jednoduše. Do doby, než budu mít relevantní informace a relevantní doklady, nemám s čeho vycházet, abych mohla cokoliv říci. To, že někdo někomu dodává zboží, není protiprávní činnost. To by pak musela být postižena každá prodavačka, která panu Zádamskému prodala rohlík nebo mléko.

U vztahů mezi panem Zádamským a panem Tomáškem jsem nebyla, takže je nemohu rozklíčovat. Pana Zádamského vůbec neznám a do podnikatelské činnosti pana Tomáška také nevidím.Kdykoliv mě někdo informoval o jeho vztazích se Zádamským, bylo to na úrovni agentury ´jedna paní povídala´. Kdybych se řídila jen tím, co se říká, nemluvila bych s půlkou republiky.

Nebráním se jakýmkoli argumentům, jakýmkoli dokladům a důkazům. Se všemi se seznámím, vyhodnotím a pokud to bude v mé kompetenci, přijmu i opatření. Zatím je ovšem vše ve stádiu tvrzení proti tvrzení. A já si nechci, a ani nemohu hrát na soudce, který řekne: „Ten má pravdu, ten druhý určitě ne!“



Myslíte si, že by v okamžiku, kdy by případně došlo ke sdělení obvinění panu Tomáškovi, mohla na karlovarském magistrátě vzniknout krize?

Kdyby to došlo až tak daleko? Nemyslím si, že by přišla nějaká krize. Za současného stavu věci ale beru pana Tomáška tak, jak ho znám z práce v politice. To, o čem se tady bavíme, ovšem leží výhradně v hypotetické hladině.



Jak na vás všechny ty problémy působí? Spíte klidně?

Neumím vypnout. Přemýšlím i v noci. Dělala jsem to i když jsem pracovala jako advokátka. Stále přemýšlím o řadě věcí. Třeba o tom, kam Karlovy Vary dále posunout, jak oslavit pětisté výročí lázeňství v Karlových Varech…

Usínám ale naprosto bez problémů, protože jsem po celém dni unavená. Občas se ale v noci vzbudím, protože mě něco napadne. Práce primátorky prostě není taková, že ji necháte za dveřmi kanceláře.



Váš předchůdce Zdeněk Roubínek byl prvním porevolučním primátorem, který vydržel ve funkci celé volební období. Myslíte si, že ho budete následovat?

Nejsem zvyklá předjímat situaci. Kdyby došlo k jakýmkoliv komplikacím každého z mých dvou dětí, je pro mě rodina důležitější. Budu se rozzhodovat podle aktuální situace. Ale určitě bych chtěla celé volební období vydržet.