Ve všech třech okresních nemocnicích, tedy v sokolovské, kterou spravuje společnost Nemos, ale i karlovarské a chebské, jež spadají pod Karlovarský kraj, jsou až do odvolání zastaveny všechny plánované operace. Prioritou nemocnic je nyní péče o pacienty nakažené koronavirem. Už více než týden se vchází do nemocnic pouze jedním přísně monitorovaným vchodem, kde je každý podroben měření teploty.

Veškerý personál byl vyzván, aby s okamžitou platností omezil veškeré vzájemné kontakty na pracovištích. „Požádali jsme všechny primariáty a oddělení, aby se zbytečně nestýkaly, aby pro všechna hlášení a konzultace byla upřednostňována elektronická forma nebo telefon. Navrhli jsme také, aby tam, kde je to možné, byly vytvořeny týmy, které by se navzájem nesetkaly. V případě pak, že by se jeden tým dostal do karantény, mohl by fungovat druhý,“ vysvětlila předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková.

V karlovarské nemocnici v současné době leží tři pacienti s nebezpečným COVID – 19, dva už několik dní, třetí byl hospitalizován v úterý. Průběh jejich onemocnění je lehký. Na infekčním oddělení karlovarské nemocnice, které je jediné v kraji, leží také tři lidé v karanténě, protože domácí v jejich případě není možná. „Naše infekční oddělení má deset pokojů s dvaceti lůžky. Můžeme tam hospitalizovat i pacientys vážnějším průběhem nemoci. V současnosti máme čtyřiadvacet plicních ventilátorů, sesterská chebská nemocnice pak dalších jedenáct,“ dodala Samáková s tím, že obě krajské nemocnice mají dohromady 42 lůžek intenzivní péče. Jen devět z nich je ale nyní k dispozici. Nejtěžší případy by pak byly transportovány do pražské Nemocnice Na Homolce. I když platí už několik týdnů zákaz návštěv v nemocnicích, jsou případy, kdy to zdravotníci umožní.

„Jde o výjimečné případy, například u umírajících, a vždy k tomu musí dát souhlas zdravotní ředitel. Od 19. března platí také zákaz pro doprovod k porodu, a to bez výjimek,“ upozornila Markéta Singerová, mluvčí ostrovské a sokolovské nemocnice, které spadají pod společnost Nemos. „Pokud sem jede člověk k porodu či má akutní úraz či problém, bude mít samozřejmě přednost. Vjezd do areálu nemocnice je veřejnosti ale zakázán, k dispozici je parkovací dům před centrálním registrem,“ upřesnila mluvčí nemocnice s tím, že všechny vstupy do areálu s brankami budou uzamčeny.

Sokolovská nemocnice nemá povolení provádět testy na COVID – 19. „Proto všechny prosíme, aby svým příchodem do nemocnice nevystavovali zdravotníky případnému riziku nákazy,“ poznamenala.

Novinkou je také, že hospitalizovaní pacienti nesmějí nyní svévolně opouštět svá lůžka – nesmějí vycházet ven ani na chodby a nesmějí ani využívat společné prostory mimo dané lůžkové oddělení.