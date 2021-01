Případ, kdy primář chebské interny Stanislav Adamec upozornil na nedostatek lůžek intenzivní péče, se bude prošetřovat.

Chebská nemocnice. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Je to běžný postup v případě takového nestandardního případu,“ informoval mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký. „Vedení si vyžádalo dokumentaci, která bude nezávisle posouzena. Pokud bude zjištěno nějaké pochybení, budou vyvozeny důsledky.“ Za jak dlouho budou známy výsledky šetření, se podle mluvčího nemocnice říci nedá. Záleží na mnoha aspektech. Posuzovat se bude, jestli starší pacientka byla ve stavu, kdy by neřešilo její zdravotní problém ani umístění na JIP. Prošetřovat se bude například i to, jestli nemocnice zjišťovala volné kapacity v ostatních zařízeních či zda byla schopna převozu jinam.