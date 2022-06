Zvadlé stromy kolem silnic, vyschlé travnaté plochy, které spíše vypadají, jako by se člověk ocitl na vyprahlém řeckém ostrově Rhodos než v Karlovarském kraji. Tak vypadá v těchto dnech příroda v regionu. Vydatně totiž nepršelo mnoho dnů. Velká spása ale přijít nemá. Zatímco polovinu republiky mají dnes zasáhnout silné bouřky, Karlovarský kraj je společně s Moravou jediný, kterému se mají vyhnout. A nehrozí ani povodně z důsledku vydatných srážek, před kterými meteorologové varují například obyvatele Jihočeského kraje. Jak potvrzuje meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Jana Adamovská, intenzivního deště se Karlovarský kraj v nejbližších dnech zkrátka jen tak nedočká.

"Na pátek 24. června skutečně předpovídáme v Karlovarském kraji jen deštíček. Mírné přeháňky, ale nic vytrvalejšího hlásíme také na neděli i pondělí. Snad možná v úterý přijde do regionu něco vydatnějšího. Souvisí to s přechodem fronty, které má dorazit od severozápadu a díky níž se počasí zhorší, má se i nepatrně ochladit," informovala meteoroložka.

Zatímco v pátek by teploty v Karlovarském kraji měly dosahovat maximálně jen 27 stupňů Celsia, v sobotu mají být ještě o jeden stupeň nižší, tropy dají o sobě znovu vědět už v neděli, kdy teploty mohou dosahovat až 31 stupňů a v pondělí dokonce až 33 stupňů. Noční teploty mohou vyšplhat až na 18 stupňů. "Denní teplota se má v nejbližších dnech pohybovat stále kolem těch 30 stupňů. Zlom by měl nastat v úterý příchodem už zmíněné fronty," doplnila Adamovská.

Zatímco během úterka, středy a čtvrtka by neměly teploty zřejmě překročit hranici 25 stupňů Celsia, na první prázdninový den mají opět atakovat třicítku. Pak by se mohlo ochladit.

Některé předpovědi hlásí, že příchodem letošních prázdnin končí letní počasí. Za nepříliš vydařené léto se dá počítat to loňské. Od začátku loňského června meteorologové naměřili v Karlových do konce srpna totiž jen tři tropické dny, ty připadly právě na měsíc červen, a to 17., 18. a 19. června. Nejvyšší teplota z celého roku byla 19. června, kdy bylo 33,3 stupňů Celsia. Letních dnů, kdy se teplota pohybuje mezi mezi 25 až 29 stupni, bylo vloni v Karlových Varech jen 29 letních - 17 jich připadlo na červen, jen 9 na červenec a pouhé 3 na srpen. Během loňských prázdnin nezažili Karlovaráci ani jeden tropický den a ani jednu tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. Naopak dost často se teplota pohybovala jen kolem deseti stupňů Celsia.