/VIDEO/ Že je příroda o měsíc dopředu, dokládají i nádherné sakury na karlovarské Moskevské ulici. Ty totiž standardně začínají kvést na začátku května. Letos jsou už v plném květu a opět jsou nyní největší ozdobou brány do obchodně správní části města. Vloni je redakce Deníku nakvetlé zadokumentovala přitom až 11. května.

Příroda má náskok. Kvetou rododendrony, ale i nádherné sakury na Moskevské ulici | Video: Kopecká Jana

Vše kvete naráz. Ještě nestačily opadat okvětní lístky tulipánů a narcisů, a už pučí rododendrony a šeříky a raší také třešně. Na zahradách vyrážejí koniklece a dokonce už i na skalkách kobercové pestrobarevné floxy. I jejich čas přitom standardně připadá až na květen.

Někdejší dlouholetá ředitelka dnes už bývalé Správy lázeňských parků Zuzana Macešková z překotného nástupu vegetace ale obavy nemá. „Je jasné, že letos se pod rozkvetlými třešněmi na 1. máje líbat nebudeme. Otázkou je, co bude dál. Sama mám z té situace zvláštní pocit,“ říká zahradní architektka. Potvrzuje, že díky náskoku ve vegetaci budou zřejmě v květnu kvést ty rostliny, které nás obšťastňují až třeba v červnu, například růže. „Předvídat to, co bude, je velmi těžké. Důležité nyní je, aby bylo dost vláhy. Nyní přicházejí chladnější dny a je dost možné, že se počasí vrátí do dubnového normálu, což nyní zrychlenou vegetaci může přece jen zpomalit,“ konstatuje.

Do Izraele se létat bude. Karlovarské letiště plány nemění

Sakury Moskevskou ulici zdobí už více než 20 let. Vysázeny tam byly v rámci kompletní rekonstrukce ulice, která se realizovala v roce 2001. Tamní sakury jsou speciální odrůda. Její název je Kanzan. Patří vůbec k těm nejkrásnějším druhům sakur a jméno dostala dokonce po starobylém buddhistickém chrámu. Tomuto stromu se mniši ukláněli a vzdávali mu dík. Jeho typickým rysem je, že vytváří deštníkovou korunu. Právě díky tomu udělá nad chodníkem stromovou střechu. „Tenkrát jsem zpracovávala projekt ozelenění celého prostranství. Cílem bylo, abychom do Karlových Varů dostali kvetoucí stromy. Do té doby bylo totiž ve městě tradicí osazovat ulice velkými stromy, jako jsou kaštany a lípy, které se musí prořezávat. Účastnila jsem se řady školení, pracovních cest a když jsem viděla sakury, byla to pro mě jasná volba. Ty vlastně nezdobí jen Moskevskou ulici, ale i další části Tuhnic,“ vzpomíná někdejší ředitelka bývalé městské organizace.