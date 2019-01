Karlovarský kraj – I přes očekávanou krátkodobou oblevu budou v Karlovarském kraji o víkendu velmi dobré podmínky pro lyžování. A to jak na sjezdovkách, tak v bílé stopě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

V Krušných horách panují ideální lyžařské podmínky. V provozu je Ski Centrum Bublava, kde na sjezdovkách leží kolem 40 cm sněhu. Vlekaři tam díky mrazům intenzivně pracují na zprovoznění dalších částí areálu, na který chrlí sněhová děla technický sníh. V provozu je Střední Bleiberg a dětský park. Na svahy přitom připadl v noci na včerejšek čerstvý prašan. „Pracujeme na zprovoznění Modré, Školní a Lesní sjezdovky. Následně pak na spuštění lanovky,“ uvedl bublavský vlekař Jiří Lhota.

Ideální podmínky panují v západní části Krušných hor i v bílé stopě. Čerstvě upravená je na víkend Krušnohorská magistrála Bublava-Rolava-Jelení a dále k Božímu Daru. Upravená je i německá stopa Kammloipe a okruhy v okolí Mühleitenu. „Upravený zatím není kvůli nedostatku sněhu Bublavský okruh. V případě další sněhové nadílky ale s úpravou počítáme,“ řekl Miroslav Račko z První krušnohorské. Avšak běžkaři pozor!

V sobotu počítejte s omezením na Krušnohorské magistrále ve směru z Bublavy na takzanou Havaj, a to kvůli konání hlášené naháňky. V neděli už bude magistrála bez omezení. Aktuální informace o stavu bílých stop pak naleznete na www.krusnehoryaktivne.cz.

Ve Skiareálu Klínovej je mezi 70 až 90 centimetry sněhu. Areál otevřen denně od 9:00 do 16:00. Všechny příjezdové cesty do areálu jsou sjízdné. V provozu jsou lanové dráhy Prima Express, CineStar Express, SUZUKI, Dámská, Štikovka a dále vleky F, VL 500, Hranice a Za Prahou i pojízdné pásy v dětských parcích. Dnes je večerní lyžování na sjezdovce Pod Zámečkem od 16:00 do 21:00. V provozu jsou v současnosti linky skibusů Háj – Klínovec, Loučná – Klínovec, Jáchymov – LD Prima Express a Klínovec – Neklid – Fichtelberg. Na webu skiareálu je pro návštěvníky nově umístěn průvodce, který zodpovídá většinu nejčastěji kladených dotazů a celkově pomáhá návštěvníkům s orientací v areálu.

Ve Skiareálu Plešivec byly před víkendem provozu dvě sjezdovky, a to téměř dvoukilometrová Hana do Pstruží a Renata o délce 450 metrů. sobotu je tady večerní lyžování na sjezdovce Renata od 18:00 do 21:00.

Lyžovat můžete také ve Skiareálu Skipot v Potůčkách, kde je kolem 70 centimetrů sněhu. Otevřeno je tady od 9 do 16 hodin, od 18 do 21 hodin můžete v sobotu na večerní lyžovačku.

Pokud chcete vyrazit do bílé stopy, ideální podmínky jsou v okolí Božího Daru. Upravených nebo sjízdných je všech 13 tras vedoucích buď kolem Božího Daru nebo směřujících na další trasy do sousedního Německa. Na německé straně u lázeňského městečka Oberwiesenthal máte k dispozici kolem 75 km běžeckých okruhů, tras a turistických stezek. (jid, mel)