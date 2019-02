A lepší jarní prázdniny na horách si snad školáci ani nemohli přát. Ve skicentrech jsou hromady sněhu, sjezdovkám prospívá i noční mráz. Také nadcházející víkend nabídne velmi kvalitní podmínky a lyžovat se bude prakticky všude.

Na Sokolovsku jsou v provozu všechny lyžařské areály. Nejvíce sněhu v této části Krušných hor leží na svazích v Bublavě, a to 80 centimetrů. V provozu je středisko od 9 do 20 hodin celý areál včetně sedačkové lanovky a nejobtížnější sjezdovky Velký Bleiberg.

Zavítat s lyžemi můžete rovněž do sousední Stříbrné a tamního skiareálu Lišák. Ten aktuálně hlásí kolem půl metru sněhu a otevřeno je tady včetně večerního lyžování od 9 do 20 hodin. Stejně je tomu také na Krajce v Kraslicích, kde leží na svazích mezi 20 až 30 centimetry sněhu. Dalším otevřeným skiareálem u Kraslic je Saporo, kde jsou stejné lyžařské podmínky jako na nedaleké Krajce. O víkendu je otevřeno taktéž od 9 do 20 hodin včetně večerního lyžování.

Kolem jednoho metru sněhu a k téměř osm kilometrů dobře upravených sjezdovek nabízí před víkendem skiareál Plešivec na Karlovarsku. K dispozici jsou tady sjezdovky všech obtížností, které jsou vhodné pro zkušené i začínající lyžaře. Areál je v provozu od 9 do 16 hodin.

Od jednoho a půl až do dvou metrů sněhu je ve skiareálu Klínovec. V provozu jsou všechny lanové dráhy, dále lyžařské vleky F, H, VL 500, VL 1000, Za Prahou a Hranice. Připraveno je tady přes 31 km sjezdových tratí všech obtížností. Denně je k dispozici večerní lyžování od 16:00 do 21:00 na vleku F. Příjezdové komunikace do areálu ze všech směrů bez problémů sjízdné. V provozu jsou všechny linky skibusu.

Od půl metru až po jeden metr sněhu je ve skiareálu Mariánky v Mariánských Lázních. Upraveny jsou tady sjezdovky č. 1 Krakonoška a Slalomák obsluhované lanovkou, k dispozici jsou i oba lyžařské vleky LV-1 a LV-2, Dětský park s dvěma lanovými vleky a dětským lyžařským kolotočem.Provoz je denně od 9.00 – 16.00. Využít můžete také služeb lyžařské školy, půjčovny a servisu.

V dobrém stavu jsou sjezdovky v Lyžařském středisku Aš. V provozu jsou sjezdovky č. 1 a č. 3. Leží tady kolem 40 cm sněhu.

Ve středisku Skipot Potůčky je kolem 70 centimetrů sněhu. Večerní lyžování je k dispozici od pondělí do soboty v době od 18 do 21 hodin. Téměř jeden metr je na sjezdovkách skiareálu Náprava v Jáchymově. lyžovat můžete i v Perninku nebo ve skiareálu Novako. (jid, mel)