Karlovarský kraj – Vodáctví zažívá v posledních letech naprostý boom. Nejinak je tomu i na Karlovarsku na Ohři, která ale stále na rozdíl například od Vltavy není tak frekventovaná, aby zde, jak říká ředitelka Povodí Ohře Petra Fošumpaurová, museli vodáci čekat i půlhodinu na splavení jezu.

Vodáci. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Vodáci si však stěžují na špatnou spolupráci s dotčenými orgány, co se týče zázemí pro ně. Někde jsou kempy od sebe hodně vzdálené a na březích chybějí toalety. Vodáci se tak stále často setkávají s negativními reakcemi vlastníků pozemků u břehu. Na stále více místech se objevují cedule upozorňující na to, aby břehy vodáci nepoužívali jako toaletu. Na některých místech se to přitom nevalnými papíry jen hemží.