Jako první byli na místě policisté Lukáš Smrž a František Janáček, který je u policie nováčkem. Dvojici policistů se podařilo muži jeho úmysl rozmluvit a předat ho zdravotníkům.

„Po našem příjezdu byl opřený o zábradlí, koukal do země a příliš nevnímal, co se kolem něj děje. My jsme se k němu přiblížili a snažili s ním navázat kontakt,“ uvedl nadstrážmistr Janáček, který k policii nastoupil 1. listopadu minulého roku. Muž začal s policisty po chvíli komunikovat. Řekl jim odhodlaně, že chce skočit, protože má osobní problémy a neví, jak je vyřešit.

„Opakovali jsme mu, že vše má řešení a vše se dá zvládnout. Mluvili jsme s ním přibližně třicet minut a nakonec se nám ho podařilo přesvědčit,“ dodal Janáček.

„Poté si ho převzali záchranáři. Jsme rádi, že to takhle dopadlo a nic se mu nestalo,“ doplnil kolegu podpraporčík Lukáš Smrž.

„I přesto, že kolegové neslouží příliš dlouho, tak dokázali tuto náročnou a velmi stresující situaci vyřešit nejlépe, jak mohli. Děkuji jim za to,“ řekl krajský ředitel Petr Macháček.