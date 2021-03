Krajské politiky upozorňují, že kraj může, protože mu to legislativa umožňuje, i bez vládního posvěcení využít nabídky na hospitalizaci pacientů v sousedním Bavorsku i Sasku. Tedy zemích, které ten český covidový marasmus sledují se zděšením. Vždyť ne vláda, ale pojišťovny odpovídají za pacientovu dostupnou péči.

Není přece možné nechat lidi bez ošetření, se zápalem plic je posílat domů, či jim říkat přijďte zítra. Stejně tak je nepochopitelné, proč se pacienti s těžkým covidovým onemocněním vydávají někdy až na pětihodinové cesty po republice v sanitce vzletně zvané Fénix . Víte, jak jí říkají někteří zdravotníci? Dobytčák. Buď transport nemocní přežijí, nebo se jim přitíží, ale zvládnou to. Což je v téhle ruskocovidové ruletě výhra za milion.

Víte, pane premiére, který vše řídíte, včetně převozů do Německa, i na nás všechny útočí zabiják. Jmenuje se covid- 19. Pošlete nás tedy taky do Dubaje, nebo musíme zůstat přišpendleni doma a čekat na ortel? Asi to druhé.

Ivana Kalinová,redaktor Karlovarského deníku