V pondělí obešla redakce Deníku řadu obchodních řetězců v Karlových Varech a zjišťovala, jak jsou na tom prodavačky s ochrannými prostředky. V podstatě nikde neměly pokladní roušky ani třeba šátek přes ústa.

„Jsme vystresované. Už jsme samy začaly hledat na internetu, kde bychom roušky sehnaly. To víte, že máme strach,“ shodovaly se prodavačky z hypermarketů. V úterý už se situace zlepšila. „Každá jsme dostaly aspoň jednu roušku. Je to málo, ale jsme rády aspoň za ni,“ hlásila zaměstnankyně Tesca.

„Dnes už roušky máme. Pan ředitel je sehnal z vlastní iniciativy,“ uvedla pracovnice karlovarského Kauflandu.

Ještě ve středu by měli roušky dostat všichni prodavači všech Penny na Karlovarsku. Například v Albertu ještě v úterý ale obsluhovaly prodavačky zákazníky jen ve svých rouškách.

Řeší se také ochrana řidičů městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. K těm se podle nařízení hejtmana Petra Kubise od noci z pondělka na úterý nemůže dostat žádný cestující, protože se do všech autobusů hromadné dopravy v rámci Karlovarského kraje nastupuje jen zadními dveřmi. Řidiči do úterka jezdili nechráněni, i oni ale mají strach. „Dostali jsme desítky roušek, které během dneška dostanou řidiči MHD. Máme pro ně také objednány respirátory, dorazit by mohly do konce týdne,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

„Apelujeme na všechny občany, pokud vyjdou ven, aby používali ochranné pomůcky na obličej. Pro přepravu v hromadné dopravě to považuji už za samozřejmý standard,“ dodal Trtek. Město začne všechny autobusy i zastávky dezinfikovat.