Jednání ohledně možného stěhování hlavní pobočky České pošty do prostor Městské tržnice v Karlových Varech nadále pokračují a ani po dlouhých měsících není nic definitivně jisté.

Jak redakce Deníku informovala, možné přestěhování přišlo na řadu v momentu, kdy Česká pošta vloni oznámila, že zásadně zredukuje počet svých poboček. V Karlových Varech jich z původních devíti zůstaly jen tři včetně té hlavní na třídě T. G. Masaryka. Jenomže státní podnik už v té době naznačoval, že tento objekt na karlovarské pěší zóně možná prodá. Proto se vloni na jaře objevil nápad, že by se hlavní pobočka mohla přestěhovat do Městské tržnice, kde jsou navíc lepší možnosti s parkováním než na pěší zóně.

„S Českou poštou stále jednáme, zatím k dohodě nedošlo, míček je nyní na její straně,“ říká Martin Kubík, jednatel a padesátiprocentní akcionář společnosti Kubík Tržnice, které Městská tržnice v Karlových Varech patří. „Byly tu různé alternativy, kde by pošta mohla u nás působit. Jednali jsme o obsazení sklepních prostor, pro které se nám nedaří najít nájemce, ale z toho sešlo. Nově jsme například navrhli, že by se uvnitř vestavělo patro a Česká pošta by tak obsadila horní trakt směrem k dopravnímu terminálu,“ pokračuje jednatel karlovarské Městské tržnice.

Zcela jiná situace by ovšem nastala ve chvíli, kdyby Česká pošta upustila od prodeje objektu na třídě T. G. Masaryka. Informace, že si chce státní podnik památkově chráněnou budovu definitivně ponechat, sice koluje karlovarskými kuloáry, ale jak se Deníku podařilo zjistit, nezakládá se na pravdě. „Ne, tak to není. Co bude s tímto objektem v Karlových Varech, se stále řeší a nic není rozhodnuto. Ve hře je tak stále nejen samotný prodej, ale například i pronájem,“ reaguje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Kvůli nejisté situaci s tímto objektem se ale podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) rozhodla soukromá střední škola Trivis, která v budově hlavní pobočky pošty sídlí už řadu let, raději k přestěhování. Jejím novým působištěm tak bude budova bývalé základní školy na nábřeží Jana Palacha.