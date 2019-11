Prodej městské mateřské školy v karlovarské ulici Krále Jiřího sice schválili minulý týden zastupitelé, toto rozhodnutí ale stále budí vášně. Opoziční zastupitelé z řad Pirátů jsou odhodláni věc předat krajskému soudu.

„Chceme to udělat proto, aby se soud zabýval posudkem, který je dle všech našich dostupných informací chybný. Je smutné, že se do našeho města vrátil duch velké koalice ODS-ČSSD, plný nejasných prodejů. Navíc ODS porušila svůj jedenáct let starý slib, kdy tehdejší primátorka tvrdila České televizi, že město připustí pouze a výhradně pronájem těchto prostor, a to výhradně za účelem zachování zařízení předškolního vzdělávání,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Jindřich Čermák.