Už to vypadalo, že kritici se budou muset smířit s tím, že školku v karlovarské ulici Krále Jiřího město prodalo. Zastupitelé prodej odsouhlasili na říjnovém jednání. Jenomže na tom posledním, které se konalo v úterý, se objevily pochybnosti ke znaleckému posudku, jenž byl zásadním materiálem pro prodej. Zastupitel Josef Janů (Piráti) totiž upozornil na to, že ve výpočtu posudku nebyla brána v potaz celková výměra.

„V posudku se uvádí, že plocha v prvním a druhém patře činí dohromady 401 metrů čtverečních, přičemž v konečné ceně se počítá jen se 306 metry,“ informoval zastupitel Janů. O tomto rozdílu nikdo nevěděl.

Konečnou cenu v posudku stanovil karlovarský znalec Jan Moravec na základě výměry o 306 metrech čtverečních na osm a půl milionu korun, přičemž jeden metr čtvereční vychází na 27 823 korun. Při výměře 401 metrů to je ale už 11 milionů 157 tisíc korun. Školku si má od města koupit Michaela Kemrová, která je zároveň manželkou zastupitele z ODS Viktora Linharta.

Pokud je cena stanovená špatně, mohla by díky tomu ušetřit více než 2 miliony 657 tisíc korun. Co bude dál, nikdo zatím neví. Zastupitelé totiž k tomuto nečekanému problému nepřijali žádné usnesení. „Samotnou mě to překvapuje. Mám ale za to, že ten, kdo zpracovává posudek, to dělá správně,“ prohlásila na jednání primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a slíbila, že vedení města zjistí, kam se ztratilo téměř sto metrů čtverečních. „Pokud odhalíme ve znaleckém posudku nějaké nedostatky, budeme o tom zastupitele informovat,“ slíbila. „Pokud nám znalec způsobil škodu, tak ji uhradí,“ zdůraznil náměstek Josef Kopfstein (Karlovaráci), který má městský majetek na starosti.

Opozice prodej školky kritizovala nejen proto, že se prodává jeden z posledních školních objektů v lázeňském centru, ale i kvůli nízké ceně. Piráti se kvůli tomu obrátili už i na Krajský soud v Plzni. „Je to asi dva týdny, co jsme jim tento případ předali, zatím nemáme žádné stanovisko,“ uvedl karlovarský zastupitel za Piráty Jindřich Čermák.

Znalec Moravec o různé výměře nevěděl. „Já se na to podívám, když tak to doplním, pokud by bylo v posudku něco špatně. Teď si ta čísla nevybavuji,“ reagoval na nové skutečnosti Moravec. „Spojím se s městem. Nevím, proč tam chybí metry čtvereční,“ uvedl a odmítl, že by cena školky byla neadekvátní.

Michaela Kemrová se včera k novým okolnostem případu nevyjádřila.