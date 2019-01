KARLOVY VARY - Jak to vypadá s prodejem domů Lázeňská 1,3,5?

Domy v Lázeňské ulici stále patří městu. | Foto: Jana Kopecká

Pokud ministerstvo vnitra zjistí, že město Karlovy Vary prodává domy Lázeňská 1, 3, 5 v rozporu se zákonem, může ministerstvo privatizace stopnout. Karlovarský deník o tom informovala mluvčí ministerstva Jana Matějusová. Ministerstvo vnitra nyní vykonává dohled nad samostatnou působností města. Stalo se tak na základě podnětu Martina Šretra z Karlovarské průmyslové skupinym, který výsledky soutěže na Lázeňskou 1, 3, 5 napadl a obrátil se právě na ministerstvo vnitra. Úředníci obdrželi podnět 28. března.

„Jako správní orgán je ministerstvo vnitra povinno na něj odpovědět do třiceti dnů. Buď žadateli oznámíme, že bylo v této věci zahájeno řízení, pokud nezjistíme pochybení, tak odpovíme, že nebyl shledán důvod k zahájení řízení,“ upřesnila mluvčí. „Pokud ministerstvo dospěje k závěru, že usnesení, rozhodnutí a jiná optaření orgánů obce jsou v rozporu se zákonem, vyzve ministerstvo obec ke zjednání nápravy. Nezjedná–li příslušný orgán města (tedy rada či zastupitelstvo) nápravu do šedesáti dnů od doručení výzvy, ministerstvo pozastaví výkon takového usnesení,“ doplnila mluvčí Matějusová.

Znamená to tedy, že by ministerstvo nařídilo městu, aby rozhodnutí o prodeji domů zrušilo. Náměstek primátorky Tomáš Hybner (ČSSD) se však domnívá, že město v tomto případě nepochybilo a zákon neporušilo. Prý mu to potvrdilo nezávisle na seobě několik právníků i auditorů. A na co se konkrétně ministerští úředníci zaměří? Právě na soulad jednotlivých usnesení o prodeji domů a rozhodnutí rady a zastupitelstva.