„Na začátku běhalo mezi paneláky v několika tlupách dohromady asi 70 divočáků a absolutně nechápali, co po nich chci, proč by odcházeli a proč se nemůžou vrátit,“ říká profesionální myslivec, lovec, který nabídl starostovi své služby po odvysílání televizní reportáže. Během třetí noci potkal už jen asi dvacet prasat, po čtvrté noci už jen ojedinělé kusy. Z ulic a prostorů mezi paneláky se mu podařilo divočáky vyhnat.

Jak, když nemá povolení k odstřelu? „Důležitý je osobní kontakt a to, že prasata cítí moji pachovou stopu v obci, vědí, že tam jsem a že to pro ně není bezpečné,“ vysvětlil myslivec. Po zmonitorování situace se procházel v noci obcí zpočátku čtyřikrát v týdnu, nyní už jen dvakrát. „Není to jedna zázračná metoda, je to soubor několika řešení. Musíte pracovat osobně v obci a dostat se do osobního kontaktu se zvěří, to je základ. Porušit jim tu jejich bezpečnou komfortní zónu a jít k nim téměř na dosah,“ přiblížil. Jak dodal, tímto způsobem a s velkým nebezpečím může pracovat jen školený člověk.

Divoká prasata trápí Bukovany už téměř tři roky a starosta je ze situace zoufalý. „Hledali jsme už všechny možné cesty, kdo by nám jak mohl pomoci. A letos je až neskutečné, co divočáci dělají, celá obec je zrytá jako nikdy,“ uvedl starosta Bukovan Miroslav Stropek. Obec zkoušela pachové ohradníky, instalovat bude i elektronické. Divočáci způsobují i řadu dopravních nehod, řešením by měly být elektronické patníky na komunikaci až téměř do poloviny Citic. „Technické služby dvakrát denně svážejí kontejnery a uklízejí kolem nich,“ poznamenal starosta.

Bukovany spadají do honitby Medard, která je v majetku Sokolovské uhelné. „Po celou dobu na řešení problému úzce spolupracujeme se starostou obce. Zatímco on se snaží přesvědčit občany, aby prasata v obci a okolí přestali krmit, my intenzivně lovíme prasata v okolí obce. V intravilánu nebyl odstřel z bezpečnostních důvodů povolen,“ sdělil Miroslav Pomichal, myslivecký hospodář. „V roce 2017 jsme v honitbě Medard, v které obec Bukovany leží, střelili 87 prasat, nyní v mysliveckém roce 2018 to bude přes 70 kusů,“ doplnil.

Profesionální lovec ve velké míře vytlačil divočáky z prostorů obce k zahrádkám. Tam ale, jak potvrdili i příslušníci security, kteří se starají o pořádek v obci, je lidé účelově krmí. „Narazili jsme na tři prasata. Očividně bylo vidět, že jsou zvyklá na lidi, že se nebojí. Snažili jsme se je zahnat dvěma výstřely slepými náboji,“ popsali Rudolf Rabina a Vlastimil Kovařík, kteří právě u zahrádek na divočáky narazili. Jak i oni potvrdili, situace se celkově očividně zlepšila. „Krmení prasat ale maří snahu nás všech, co se snažíme prasata z obce vytlačit,“ dodal profesionální lovec.