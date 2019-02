Karlovarský kraj - Kam zavítá během své návštěvy Miloš Zeman a jeho manželka Ivana?

Prezident republiky Miloš Zeman přijíždí s manželkou Ivanou na návštěvu kraje. | Foto: Foto Deník

Program prezidenta Miloše Zemana

1. den návštěvy, středa 1. března

10:30 příjezd prezidentského páru ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Přivítání prezidentského páru lidovou kapelou Old Boys, která zahraje krátkou skladbu s motivem prezidentské návštěvy

11:00 setkání prezidenta republiky se členy Zastupitelstva Karlovarského kraje a starosty měst a obcí Karlovarského kraje

11:35 podpis prezidenta republiky do kroniky kraje,

předání daru Karlovarského kraje prezidentu republiky

14:20 příjezd do společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.

15:00 setkání se zaměstnanci společnosti

15:45 příjezd do Ostrova, Dům kultury, Mírové náměstí

16:20 setkání s občany města Ostrov, Mírové náměstí

16:55 podpis prezidenta republiky do Pamětní knihy města, dekorování praporu města pamětní stuhou prezidenta republiky, předání daru města prezidentu republiky

2. den návštěvy, čtvrtek 2. března

10:50 návštěva Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně

11:25 setkání se studenty, podpis prezidenta republiky do Pamětní knihy školy, předání daru školy prezidentu republiky

14:15 příjezd do města Horní Slavkov, městský úřad,

14:45 setkání s občany města Horní Slavkov, náměstí před radnicí

15:20 podpis prezidenta republiky do Pamětní knihy města, dekorování praporu města pamětní stuhou prezidenta republiky, předání daru města prezidentu republiky

15:45 příjezd do města Sokolov, Staré náměstí

16:20 setkání s občany města Sokolov, Staré náměstí

16:55 podpis prezidenta republiky do Pamětní knihy města, dekorování praporu města pamětní stuhou prezidenta republiky, předání daru města prezidentu republiky

3. den návštěvy, pátek 3. března

11:00 příjezd do Slévárny Heunisch, s.r.o., Krásná

11:30 setkání se zaměstnanci společnosti

12:05 příjezd k Obecnímu úřadu Krásná

12:40 setkání s občany obce Krásná, náves před obecním úřadem

13:15 podpis prezidenta republiky do Pamětní knihy obce, dekorování praporu obce pamětní stuhou prezidenta republiky, předání daru obce prezidentu republiky

16:00 ukončení návštěvy Karlovarského kraje

Program první dámy Ivany Zemanové

Středa 1. března

11:35 návštěva Domova pro seniory „Spáleniště" Cheb

12:35 návštěva společnosti Playmobil CZ Cheb

15:30 návštěva chebského hradu

Čtvrtek 2. března

10:35 návštěva Becherovy vily Karlovy Vary

11:35 návštěva Sklářského muzea Moser

15:05 návštěva Retromusea Cheb