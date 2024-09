Příští víkend bude ve znamení architektury. Na dny od 27. září do 3. října připadá totiž 14. ročník největšího architektonického festivalu, v rámci něhož se zdarma zpřístupní stovky objektů a uskuteční řada akcí po celé České republice i na Slovensku. Do festivalu se tradičně zapojí i Karlovy Vary, které tentokrát spolupracují s designovou organizací Dizajnpark – Výměník, jenž sídlí na Západní ulici v Tuhnicích a nabízí mnoho alternativního vyžití.

Veřejnosti se představí i areál Staré vodárny. „V sobotu 28. září zveme Karlovaráky od 14 hodin na Dny architektury do Staré vodárny, kde budou přítomni i architekti, kteří navrhují další využití Meandru,“ zve veřejnost náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Co zde konkrétně lidé budou moci vidět? „V tento den zpřístupníme staré filtry, které jsme už vyčistili. Chceme, aby lidé viděli, jaké prostory nabízejí. Ty jsou totiž velmi výjimečné. Doufáme zároveň, že se zde během jejich zpřístupnění objeví nějaký zajímavý nápad, jak by se mohly využít,“ pokračuje náměstek Vaněk.

Město Karlovy Vary upustilo od velkolepých plánů na možné využití tohoto areálu a rozhodlo se jít spíše cestou minimalistických krůčků. Předzvěstí tak byla demolice nejvíce zchátralých objektů, které ještě do letošního jara stávaly v místě poblíž kruhového objezdu, z něhož se řidiči napojují na Tuhnický most. „V polodlouhém objektu, který stojí podél napojení na Tuhnický most, by mohl vzniknout hudební a společenský klub. Na jeho provozovatele vypíšeme výběrové řízení, i když už nyní se nám hlásí adepti, kteří mají podobné zkušenosti z fungováním klubů i třeba ze zahraničí. A ti se domnívají, že tento objekt má velký potenciál právě pro svou syrovost, rozhodně z něho tedy nechceme udělat noblesní záležitost. Hudební klub v těchto místech je ideální a navíc by se nám mohlo podařit sem stáhnout mládež, která se nám dnes koncentruje v obchodní správní části města, což přináší řadu stížností,“ nastínil plány Vaněk letos na jaře.

Do konce letošního roku by chtěla mít karlovarská radnice dokončeny projekty včetně studie možného využití na další budovy, aby se příští rok mohly plány měnit v realitu. Stará vodárna se tak má společně se sousedním volnočasovým areálem Meandr postupně měnit v relaxační a odpočinkovou zónu. „Ne na všechno ale budou okamžitě peníze. Půjdeme krok po kroku a musíme si ujasnit, co dostane prioritu a co musí počkat. Dotace na brownfieldy sice nějaké jsou, ale podmiňují, že objekty budou přeměny na travnatou plochu, což není náš případ. My chceme, aby toto území, které už nyní navštěvují tisíce Karlovaráků, mělo širší využití. Bytové domy zde stavět určitě ale nebudeme,“ pokračoval Vaněk.

Co se týče samotných filtrů, jedni zájemci se už před časem radnici ozvali. Šlo o Němce, kteří by tam chtěli zřídit galerii. Prostranství filtrů by město chtělo přeměnit na oddychové pobytové zóny, které budou moci využít celé rodinné generace.

Nutno dodat, že sobotní akce začíná srazem ve 14 hodin právě před výměníkem v Tuhnicích. Vlastní procházky až k Meandru se mají zúčastnit autoři projektu a architekti, kteří se zájemci budou diskutovat nejen o plánech ve Staré vodárně, ale i o přeměně Kattenbecku, kde město uvažuje o nové služebně městské policie a hasičů, chce zde také postavit strategický parkovací dům a tento areál přestavět na novou obytnou městská čtvrť.