Trestní oznámení podal zřejmě někdo z občanů. Poprvé se o něm veřejně mluvilo vloni v říjnu na zastupitelstvu, kdy došlo k převratu na radnici. Tehdy byl odvolán starosta Michal Baláž, který se stal prvním mužem radnice po posledních komunálních volbách. Díky přeběhlíkům se tak do čela města dostala vloni politická frakce, která vedla Jáchymov do roku 2022. Starostou se tak stal Jiří Kaucký, který ale složil funkci letos na jaře a nahradil ho dlouhodobý místostarosta František Holý.

Právě případ Bratrství rozdělilo dva jáchymovské politické tábory ještě více. Za projektem stojí společnost Bratrství, v níž má podíl 25 procent Martin Zeman, majitel Skiareálu Klínovec. Stejný podíl má Daniela Zemanová, druhou polovinu pak vlastní společnost IMOS facility, jejíž jediným členem představenstva je podnikatel Jiří Rulíšek, Zemanův obchodní partner například ve Skywalku a majitel areálu Dolní Morava. Podle jejich kritiků jsou smlouvy o projektu uzavřené s městem pro Jáchymov nevýhodné. Ty požehnalo v roce 2018 tehdejší zastupitelstvo.

O tom, zda se mají apartmány stavět, se rozhodovalo dokonce v únoru v referendu. To ale nebylo platné. „Jsem vlastně rád, že to policie odložila, protože za rozhodnutí z roku 2018 by pykalo hodně nevinných zastupitelů,“ komentuje vývoj bývalý starosta Baláž, který uvedl, že vlastně neví, na čem bylo oznámení postaveno a co v něm konkrétně stálo. „Já jen podával policii vysvětlení,“ říká.

Podle místostarostky Lady Baranek, která patří právě mezi politické přeběhlíky, má odložení vyšetřování svou logiku. „Dalo se to čekat,“ poznamenává Baranek. Že se nic nezjistilo, vítá ředitel IMOS facility Jiří Heinl. „Jsem rád i za investora. Ono to pak nedělá dobrou reklamu, když víte, že se jejich záměry zabývá policie. My ale máme čisté svědomí, nikomu jsme nedali ani korunu,“ reaguje Heinl.

Stejně jako Baranek potvrdil, že jednání ohledně projektu mezi městem a IMOS facility nadále pokračují, ale nic definitivního zatím není.

Bratrství se nachází na místě, kde za totality působil pracovní tábor. Jeho historie je velmi pohnutá, protože v 50. letech minulého století tam v tvrdých podmínkách pracovali a žili političtí vězni, mnozí tam zemřeli. Areál navíc stále slouží jako úložiště jaderného odpadu.

I když se zdá, že nepodařeným referendem a odložením policejního vyšetřování všechny obranné mechanismy odpůrci vyčerpali, ti se stále nevzdávají. „Máme nové znalecké posudky na městské pozemky, které jsou součástí záměru, a ty ceny z něho vzešly mnohem vyšší než prodejní. Domníváme se, že v tomto případě jde o porušení Zákona o obcích, a proto jsme v této věci dali podnět na Nejvyšší státní zastupitelství,“ uzavírá Baláž.