Novodobá anketa, v níž obyvatelé jednotlivých karlovarských čtvrtí mohli sami dávat podněty, co chtějí ve svém okolí změnit, je uzavřená. Vedení města tak rozhodne, co se za 350 tisíc v každé městské části podnikne. Právě taková byla částka, kterou se Karlovy Vary rozhodly investovat do každé čtvrti. Jak informoval náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO), v jednotlivých návrzích převažovala revitalizace dětských hřišť.

"Žádné výrazné kuriózní nápady jsme ani nezaznamenali. Výjimečný byl snad jen jeden podnět, abychom řešili jako projekt narkomany na Sokolovské ulici. To ale nejde," poznamenal Trtek.

Podle něho dojde na realizaci nápadů v každé čtvrti s výjimkou Cihelen, kde přišel jen jeden nerealizovatelný tip. Naprostým vítězem v počtu zaslaných návrhů jsou Drahovice, z nichž přišlo 129 tipů. Na druhém místě se umístily Bohatice se 101 tipy, třetí pak Rybáře se 78 návrhy. Naopak nejméně podnětů přišlo z okrajových osad - vedle Cihelen to byly například Rosnice či Počerny. "Počet hlasujících nás mile překvapil, čekali jsme jich desítky, a bylo jich téměř čtyři stovky. Podnětů jsme dostali dohromady 564," upřesnil náměstek Trtek.

Správa lázeňských parků (SLP) má nyní na starosti vyčíslit náklady na revitalizaci ohlášených hřišť. "Ve středu budeme mít jednání, jak a co je kde konkrétně naplánováno. Vesměs půjde o doplnění hracích prvků. 350 tisíc korun totiž nejsou v dnešní době žádné velké peníze," vysvětlil ředitel SLP Miroslav Kučera.

Jak dodal, dětská hřiště se budou revitalizovat v podstatě v každé čtvrti s výjimkou Růžového Vrchu a Tuhnic. "Například v Bohaticích budeme renovovat hřiště před Slashem, kam přijde umělý povrch," uvedl Kučera s tím, že městská společnost SLP letos dostala do svého rozpočtu o dva miliony korun více právě na dětská hřiště. Tyto peníze poslouží částečně i na vybudování tří workoutových hřišť v Drahovicích.

"Než se do oprav hřišť pustíme, nějakou dobu to potrvá. Nejdříve musíme udělat návrh, pak se zboží objednává, a to většinou v zahraničí, takže budeme muset čekat i na to, než se herní prvky vyrobí. Do podzimu bychom chtěli být ale hotoví," uzavřel ředitel SLP.