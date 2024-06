Stánky s občerstvením a příjemné venkovní posezení, které by mohla doplnit i kulturní produkce. To je první etapa, kterou chce veřejnosti zpřístupnit bývalý areál Mototechny její majitel, Karlovarák Petr Diviš. Samotná přestavba zchátralého torza je totiž běh na dlouhou trať a Diviš chce zatím nabídnout lidem něco z mála toho velkého potenciálu, který tento areál nabízí.

Chce tak i mezitím zjistit, co sem bude Karlovaráky táhnout. „Jsem realista a dobře vím, že kupní síla je v Karlových Varech poměrně malá. Chce to nabídnout lidem něco, co je originální, co se osvědčí. Třeba by se zde jednou mohla nacházet i jakási centrální lékárna nebo drogerie, která bude mít otevřeno do deseti hodin. Tím, že zpřístupníme alespoň jednu část, může tento prostor konečně začít žít a může být už využit,“ prozradil Deníku podnikatel přímo na místě. Danou plochou, která má být zpřístupněná jako první, je travnatá část vlevo od Mototechny.

I když se může zdát, že ve svých záměrech příliš nepostoupil, všímaví kolemjdoucí už konkrétní změny zaregistrovali. Areál se totiž nyní vyklízí od nepořádku, který sem z velké části přinesli lidé bez domova. Majitel za poslední dny nechal odvézt už čtyři kontejnery. Celkem za jeho působení to už bylo přes tisíc tun odpadků. „Z těch asi osmi bezdomovců, kteří zde měli azyl, zbývá poslední jeden. Tomu jsem sdělil, že areál musí do příštího týdne opustit,“ uvedl Diviš.

Karlovy Vary přišly o květinové datum. V dnešní technické době je prý zbytečné

Vedle vyklízení areálu od odpadků se ve velkém pustil už i do přípravy terénu, který sahá až k plotu koupaliště Rolava. Kácí se tu tak i náletové dřeviny. Zároveň už řeší inženýrské sítě, protože na jejich poloze závisí plot, kterým chce Diviš znemožnit přístup bezdomovcům do celého areálu. „Objekty, které chceme postavit na travnaté ploše po levé straně, jsou vlastně mobilní a dají se řešit poměrně rychle. Potřebujeme k tomu přizpůsobit terén a udělat oplocení, které bude sice provizorní, ale bude pevné, železné. Chceme z této části udělat příjemné místo, kde mohou lidé trávit čas třeba i při čekání na autobus. Může tu být fastfood, kavárna. Je to zkouška, když se osvědčí, že lidé mají o tento prostor zájem, mohou tu tyto stánky zůstat. Neznáme recept, co bude fungovat. Jestli to bude mít dobrou odezvu a lidi sem přitáhneme, tak to můžeme rozšířit, protože pak se mohou objevit i další zájemci, kteří by zde chtěli mít svou provozovnu,“ poznamenal karlovarský podnikatel.

K oplocení by mělo dojít už ale v nejbližší době. Zbývá ještě vytyčení plynové přípojky. „Doufám, že do dvou týdnů bychom mohli se stavbou plotu začít. Pak ještě dočistíme terén. Chceme, aby už letos tato část mohla lidem sloužit. Uděláme všechno pro to, aby do konce letošního roku se tento záměr zrealizoval,“ nastínil práce karlovarský podnikatel.

Zdroj: Kopecká Jana

Statici mu mezitím potvrdili, že s torzem Mototechny může ve svých záměrech počítat. Zatím má pozitivní zprávu o většině komplexu, ale nemá stále posudky ohledně patek, a to konkrétně zda byly skutečně postaveny podle projektové dokumentace. „Potřebujeme to i proto, že uvažujeme o přístavbě dalšího patra, což nám územní plán umožňuje. Statika musí tak vydržet i tento případný záměr,“ uzavřel.