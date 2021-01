Palivový kombinát Ústí, který s vyřizováním žádostí pomáhá, očekává zájem stovek lidí. Propuštěných se také ujal úřad práce, nabízí jim rekvalifikace.

Sociální centrum Palivového kombinátu zatím přijalo kolem čtyř desítek žádostí o příspěvek ve výši až 5300 korun. „Další žádosti budou pracovnice sociálního centra přijímat každé úterý až do konce března a dále podle průběžného uvolňování dalších zaměstnanců,“ upřesňuje mluvčí kombinátu Hana Volfová. Očekává se zájem asi šesti set zaměstnanců. Žádosti schvaluje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Nárok na příspěvek, který jim v prosinci přiklepla vládní novela, mají zaměstnanci propuštění od 1. července do 31. prosince 2020. Délka pobírání příspěvku se ale liší. „Je závislá na délce odpracovaných let u společnosti a věkem zaměstnance,“ vysvětluje Jan Smolka, předseda odborové organizace Sokolovské uhelné. Minimální délka čerpání jsou tři měsíce, nejdéle pracující lidé pak mohou peníze čerpat pět let.

Sokolovská uhelná by měla propustit téměř tisíc lidí. Důvodem je nejen snižování těžby uhlí, ale také odstavování tlakové plynárny Vřesová. Úřad práce očekává dopady na nezaměstnanost v regionu, která už nyní patří k jedněm z nejvyšší v rámci celé republiky. Lidem, kteří o práci přijdou nebo přišli, proto pomáhají. Dobře to jde zejména u těch, kteří vykonávali strojírenské a technické profese. „Pracovali například jako zámečníci, strojníci nebo řidiči velkostrojů. . Jde tedy o strojírenské a technické profese, o které mají zaměstnavatelé zájem,“ potvrzuje Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce České republiky. Řada z nich proto sama úřad s nabídkami práce pro odcházející nabízí.

Nejčastějším nejvyšším dosaženým vzděláním zaměstnanců je výuční list. Pokud je potřeba pro hledání další práce doplnit kvalifikaci, mohu horníci projít rekvalifikačními kurzy. „Jedná se hlavně o kurzy na získání řidičských průkazů, včetně těch profesních. A také svářečské kurzy,“ přibližuje Beránková.

Restrukturalizační příspěvek

Dne 3. prosince 2020 nabyla účinnost novela nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Původně mířila především na podporu horníků v Moravskoslezském kraji. Další novela, č.491/2020 Sb. zařadila k nároku na vyplácení i Sokolovskou uhelnou.