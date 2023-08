Lázně Kyselka v roce 1829 založil Wilhelm von Neuburg, ale jejich slavná éra začala až potom, co lokalitu zakoupil karlovarský obchodník s minerální vodou – Heinrich Mattoni. V roce 1878 si podle historiků nechal upravit jako svůj druhý domov starý lázeňský dům z roku 1829, z první klasicistní éry hraběte Neuburga.

Vilu zřejmě projektoval slavný ateliér Fellner & Helmer, který vytvořil karlovarské divadlo a litinovou Vřídelní kolonádu. Podoba objektu se nese v duchu klasické italské novorenesance s asymetricky umístěnou schodišťovou věží. Okolí vily bylo upraven v přírodně krajinářském pojetí, nechyběl velký vodotrysk na způsob karlovarského Vřídla. V roce 1929 po smrti Mattoniho se z vily stal Zámecký hotel, v němž se udělalo ústřední topení a rozvod teplé vody. Poté tam byla dětské léčebna.

A po sametové revoluci jako všechno ostatní v Kyselce upadalo. Vážně se uvažovalo o demolici veškerých staveb, které tam stojí. Naštěstí se proti tomu ohradila veřejnost a lázně i Mattoniho vila zůstaly stát, a v současnosti podstupuje celý areál opravu. "Na vile se průběžně pracuje, věž je částečně opravená, ale část objektu je stále ve špatném stavu," uvedl starosta Kyselky Aleš Labík. Dodal, že se rekonstruuje postupně několik objektů v areálu lázní, například kopule Ottova pramene, ale postup oprav zaleží na financích. "Jsem rád, že práce postupují, a že k nám přijíždí stále více návštěvníků, kteří už mají co obdivovat," řekl starosta.

Práce však brzdí nejen nedostatek finančních prostředků, ale i zloději. Právě oni loni Mattoniho vilu poničili a zapálili tam i opravenou římsu. Na to, že se v objektu děje něco nekalého, upozornily vlastně fotografie Deníku pořízené loni na konci ledna. Informoval o tom Miroslav Perout, výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti Lázní Kyselka. "Díky fotografiím jsem si všiml, že střecha je nějak odkrytá. Zloději ukradli část měděné střechy. Odnesli si pouze pár zdobených listů, které utrhali. Jenomže škoda, kterou napáchali, je mnohem větší než hodnota odcizeného materiálu. Během svého počínání se jim totiž podařilo zapálit dřevěnou římsu. Shořely tak tři ze čtyř stran římsy a je kvůli tomu poškozená i dřevěná konstrukce. Naštěstí to včas uhasili, a tak škody nejsou ještě větší," řekl tehdy ředitel Perout.

Dodal, že římsa byla dokončená teprve vloni a společnost dokonce sundala lešení, aby se na střechu nikdo nedostal. Zloděje to ale stejně neodradilo. "Nedá se to komentovat jinak, než že tohle je opravdu k pláči. Snažíme se tu po kouskách opravovat památkově chráněné objekty a někdo nám takto naši práci kazí. Škoda se pohybuje kolem 1,5 milionu korun," konstatoval tehdy Perout. Taková částka je přitom více než desetina z celkového objemu peněz, které by obecně prospěšná společnost ročně potřebovala, aby se někam pořádně posunula. K dispozici mívá podle Perouta jen kolem 9 milionů korun. Ty se snaží spravedlivě rozdělovat mezi jednotlivé objekty. Nemůže se totiž soustředit jen na jeden, protože by mezitím ostatní spadly.

Mattoniho vila

Kde stojí: Samostatně stojící objekt v Kyselce, v zaniklých Lázních Kyselka v Karlovarském kraji.

GPS lokace: 50°15′28,79″ s. š., 12°59′50,29″ v. d.

Kdy a kým byla postavena: V roce 1829 koupila panství Kyselku baronka Antonie von Neuberg. Její muž hrabě Wilhelm von Neuberg se stal zakladatelem lázní Kyselky. Zřejmě již v roce 1829 nechal postavit původní objekt Mattoniho vily, tehdy nazývaný „Zámeček“ nebo „Lázeňský dům“.

Kdy a jakou zažila největší slávu: V 19. století.

Odkdy a proč chátrá: Od nezdařené privatizace v roce 1992.