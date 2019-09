Zvažoval se i záměr využít pro velké akce prostranství před hotelem Thermal. Karlovy Vary nebyly proti odkoupení tohoto prostoru, ovšem k dohodě nikdy nedošlo. To se ale nyní může změnit.

Ředitel porcelánky Thun 1794 Vlastimil Argman naznačil, že porcelánové slavnosti, které se konaly před Grandhotelem Pupp, by se mohly přesunout před Thermal. „Bylo by to logické. Výstava Prostřené stoly by zůstala v Grandhotelu Pupp, který je se sklárnou Moser spolupořadatelem porcelánových trhů, a prodejní stánky bychom odstěhovali před Thermal. Návštěvníky bychom tak protáhli celými Karlovými Vary. Jde nám o to, aby zde zůstávali celý víkend, a ne pouze jeden den,“ vysvětlil Argman.

S tím souhlasí i ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz, podle něhož by se výstavní porcelánové plochy rozšířily i do druhého patra hotelu a porcelánové trhy by se staly i svátkem gastronomie.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) se ale zatím žádná jednání mezi městem a Thermalem o odkupu prostoru před hotelem nekonala, získání zmíněných pozemků ale jednoznačně nevylučuje. „V současné době velmi dobře funguje dohoda s vedením hotelu, který městu vždy vychází vstříc a poskytuje prostor za výhodných podmínek. Věříme, že tomu bude i za nového vedení, ale do této doby nebylo vedeno žádné jiné jednání,“ uvedla primátorka. Dodala, že město už několik let podporuje různé zajímavé akce.

„Ale nejen porcelán je tradicí pro naše město a region. Rádi bychom návštěvníkům našeho města a jeho obyvatelům více přiblížili i další tradiční značky, které Karlovy Vary vždy v minulosti prezentovaly, ať to je Mattonka, Becherovka, sklárna Moser, ale také voda, horké prameny, které jsou pro nás typické. Rádi bychom našli zajímavé propojení a připravili akci, která by mohla všechny tyto značky propojit. Pokud se nám to podaří, rádi bychom našli prostor vhodnější a také větší, kde takové akce uspořádat,“ dodala primátorka.