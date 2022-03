V parku hodlá město už za pár týdnů postavit sochu Karla IV., navíc je plánována velká revitalizace náměstí v rámci přeměny celé lokality na takzvané Divadelní korzo. Současnou zeleň mají na Divadelním náměstí nahradit platany. Zpráva o kácení sakur vzbudila mezi Karlovaráky vlnu nevole a ti tak během krátké chvilky iniciovali petici. Tu do soboty 19. března podepsalo už 249 lidí.

Za projektem stojí Kancelář architektury města (KAM). Ředitel KAM Karel Adamec kritiku veřejnosti registruje a vysvětluje, o co tu jde. "Dovoluji si jménem týmu Kanceláře architektury reagovat na vzrušenou diskuzi ke kácení sakur na Divadelním náměstí a rád bych celou věc vysvětlil v širších souvislostech. Každého vzrostlého stromu je bezpochyby škoda a je nutno zmínit, že k takovým rozhodnutím přistupujeme po důkladné rozvaze a diskuzi jak s odborníky, tak s veřejností. Návrh Divadelního korza byl v průběhu tvorby diskutován s širokou veřejností," říká Adamec.

Tělocvična v Kolmé ulici choutkám majitele odolala. Na jak dlouho?

Divadelní korzo se projednávalo na podzim loňského roku a návrh prošel i zastupitelstvem. "Jeho podobu následně schválili zastupitelé napříč politickým spektrem. Divadelní náměstí je třeba vnímat jako celek. Vedle klidného parčíku, který většinou vnímáme, zbytek plochy zabírá asfaltová vozovka a parkoviště, které nemá v srdci lázeňského města v takovém rozsahu co dělat. Řada sakur vychází z potřeby minulosti parčík od vozovky oddělit, a proto byly vysázeny jako pomyslná dělící stěna. Celková revitalizace má za cíl uchopit prostor jako celek a proměnit místo z dopravního koridoru na parkové náměstí s pobytovými kvalitami, kterému budou dominovat vzrostlé stromy a socha zakladatele města. Chceme-li prostor propojit a jeho pobytové kvality rozšířit až po nábřeží řeky, nevyhneme se bohužel zásahu do sakur, které od sebe tyto prostory oddělují," vysvětluje ředitel KAM, podle něhož má prostor Divadelního náměstí specifickou historii. "Od doby, kdy byly strženy budovy, po kterých náměstí vzniklo, prošlo řadou výrazných proměn včetně kácení a sázení nových dřevin. Nyní bychom rádi dali místu novou kvalitu podle výše zmíněných principů a hodnotě, kterou tvoří kvetoucí sakury, vytvořili důstojnou náhradu ve formě větších vrostlých stromů. Návrh počítá s výsadbou 34 jírovců do obnovené aleje u řeky a s 18 vzrostlými stromy vysazenými na ploše náměstí. Alej u řeky bude tvořena jírovci pleťovými "Briotii", které v jarních měsících také krásně růžově kvetou. Budeme prosazovat, aby bylo přistoupeno k výsadbě již velkých vzrostlých stromů, což je v dnešní době technicky možné a Divadelní náměstí si to i přes finanční náročnost určitě zaslouží," dodává ředitel Adamec.

O Skywalku budou Jáchymovští hlasovat znovu, a to už v květnu

Takto hovořili architekti o změnách na Divadelním náměstí v polovině loňského října: "Velkých změn má doznat parčík na Divadelním náměstí, který je uzavřený a právě jeho okolí slouží pro parkování a je tam hodně asfaltových ploch. Ten park není špatný, ale není v něm život, je příliš uzavřený, proto ho chceme otevřít. Prostor by měl žít. Naším cílem je z něho udělat důstojný nástup k institucím, které tam sídlí. Významným prvkem parku má být nová socha Karla IV. Plánujeme zde vykácet současné sakury, které chceme nahradit platany. Má tam být také zázemí pro stoly a židle, kde by si lidé mohli vypít kávu. Ve studii se dokonce uvažuje, že by náměstí mělo sloužit pro pořádání vánočních i farmářských trhů či pro kulturní akce," informoval architekt KAM Jan Lebl, podle něhož dendrologický průzkum ukázal, že sakury jsou na hraně životnosti.