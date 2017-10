„Protikuřácký“ zákon zkomplikoval život kouřícím i nekouřícím

Karlovarský kraj - Takzvaný protikuřácký zákon platí čtyři měsíce a pořádně „zamával“ zaběhlým děním v hostincích, kavárnách či restauracích nebo klubech a diskotékách.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Uvnitř si kuřáci nezapálí, zákon je vyhnal na ulici. Dopady? Z interiérů zmizel cigaretový dým a s ním v některých případech i hosté. Kuřáci kouřit nepřestali, pouze si chodí vychutnat svou dávku nikotinu před provozovny. Zvláště ve večerních hodinách tak obtěžují hlukem obyvatele v okolí. Máme tady prostě jeden z klasických zákonů, který v podstatě nepomohl ničemu a nikomu. Kuřáci dál kouří, provozovatelé restaurací či kaváren přišli o tržby a musí investovat do zahrádek, aby udrželi hosty alespoň tam. Zvláště v nadcházející zimě to bude ale problematické.

Protikuřácký zákon má svá pro i proti. Alespoň tak o něm mluví hospodští na Sokolovsku. Zatímco jedni hovoří o tom, že je opatření limituje, druzí hovoří o vyšších tržbách. Naštvaní jsou pak samotní kuřáci. „Když se u nás přestalo kouřit, začalo chodit na jídlo více maminek s dětmi. To je pozitivní. Dopady protikuřáckého zákona žádné nepociťujeme,“ řekl provozovatel restaurace Pod Vlekem v Kraslicích Miloš Řeháček.

Kuřáci ale klejí. „Chodím do hospody, která měla vždy oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Žiju v demokracii, tak si přeci mohu vybrat, zda chci, nebo nechci sedět v zakouřeném. Nyní mizíme z naší pivnice kouřit ven. Když prší, krčí se deset, dvacet lidí pod jednou stříškou. Je to na hlavu,“ řekl pivař Ladislav Minařík.

Protikuřácký zákon vyhnal na ulici nejen kuřáky, ale paradoxně i nekuřáky. „Nekouřím, ale protikuřácký zákon mi vadí,“ řekla Jaroslava Hrubá z Mariánských Lázní. „Přes léto jsem se svými kamarády kuřáky seděla venku. Nyní s nimi stejně chodím ven. Když se totiž rozhodnou, že jdou na cigaretu, jdu s nimi. Nechce se mi sedět uvnitř hospody sama. To mohu sedět doma a dívat se na televizi. Chodím do restaurace kvůli lidem, se kterými chci být. A je spousta takových nekuřáků, kteří se ke kuřákům přidají a jdou s nimi. Ona se totiž jedna cigareta protáhne na víc jak půl hodiny. Takže to vypadá tak, že v hospodě zůstane jeden dva lidi a zbytek stojí s půllitrem venku a vesele se baví.“

Až o polovinu hostů ztratila po zavedení zákona kavárna v jednom z karlovarských obchodních center. Lidé se sem po nějakém čase začali vracet, ale podle obsluhy už taková návštěvnost jako předtím není. Další provozovatelé kaváren investovali do předzahrádek, aby udrželi návštěvnost alespoň v letním období. A ze zimy mají obavy. (jid, bež, mel)