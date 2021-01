Hned dva karlovarské mosty čeká v nadcházejících dnech omezení provozu. Zatímco ten Kpt. Jaroše bude uzavřen jen na pár hodin, Ostrovský neboli Thälmannův několik dnů.

Zatěžkávací zkouška mostu kpt. Jaroše | Foto: Deník / Redakce

Jak už Deník informoval, most Kpt. Jaroše čeká zatěžkávací zkouška kvůli nutné opravě v rámci reklamací. Bude se dělat ve čtvrtek 21. ledna. „Automobilový provoz bude uzavřen v noci z 21. na 22. ledna, a to v čase od 22 do 2 hodin,“ uvedla mluvčí radnice Helena Kyselá.