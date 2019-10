Diagnostika aktuálního stavu dvou nejvytíženějších mostů v Karlových Varech bude pokračovat v pondělí odpoledne.

Provoz na mostech bude omezen. | Foto: Deník / Roman Kořinek

Po Chebském a Ostrovském mostě se tak bude pohybovat speciální technika, která samozřejmě omezí provoz v centru lázeňského města. „Nezbytně nutná diagnostika obou mostů se uskuteční v odpoledních hodinách. Na Chebském mostě v jízdním pruhu ve směru z centra města do Rybář je naplánována od 13 do 14:30, v opačném směru bude průzkum probíhat od 14:30 do 16 hodin,“ upozorňuje Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.