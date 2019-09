Letošní velmi rychlý příchod léta, kdy se už v červnu šplhaly venkovní teploty vysoko přes třicet stupňů Celsia, dával provozovatelům koupališť naději na velmi úspěšné léto.

Sokolovské koupaliště. | Foto: archiv Deníku

Naděje přetrvávala ještě v červenci, kdy bylo počasí takříkajíc v normálu, ale srpen vše lehce pokazil. „I přesto byla sezona lehce nadprůměrná. Musím říci, že jsme asi spokojeni, i když v červnu to vypadalo opravdu moc dobře. Srpen zklamal, měli jsme devět dní zavřeno, protože to na koupání prostě nebylo,“ říká vedoucí provozu sokolovského koupaliště Michal Pavel Walta. Nyní už ale přemýšlí o sezoně nadcházející, kdy chce doplnit vodní atrakce a věří, že se podaří na sokolovské koupaliště opět přivést nějaké kapely. „Letošní koncerty Michala Davida nebo kapely Kryštof neměly chybu a z pohledu návštěvníků koupaliště to byla prostě bomba,“ doplňuje Pavel Walta.