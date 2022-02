"V prosinci se na škole uskutečnily vůbec první oficiální jazykové zkoušky (CE), a i když se již v minulém roce někteří naši studenti úspěšně „jazykově certifikovali“, zájem o absolvování byl několikanásobně vyšší. Jazykových zkoušek se zúčastnilo devatenáct průmyslováků napříč druhými, třetími i čtvrtými ročníky. Motivací jim bylo nejen získání mezinárodního certifikátu, ale z úspěšného složení zkoušky též vyplývala možnost uznání profilové části anglické maturity," informoval ředitel školy Pavel Žemlička. Neméně důležitým motivačním faktorem byl podle něho i fakt, že úspěšným kandidátům mezinárodních zkoušek škola zpětně proplatila část vynaložených finančních nákladů.

Letecky z Karlových Varů přímo do Turecka, v letní sezóně přibyde přímá linka

Z těch, co první cambridgské zkoušky absolvovali, bylo sedm, kteří získali certifikát Advanced (C1). "Ten potvrzuje velmi pokročilou úroveň angličtiny a je důkazem velmi rozvinuté slovní zásoby. C1 je nejčastěji požadovaná úroveň anglického jazyka pro vstup na zahraniční univerzity. Jedenáct studentů pak získalo certifikát First (B2), který je nejrozšířenější zkouškou na světě a je často využíván k potvrzení úrovně angličtiny u přijímacího řízení na vysoké školy v České republice i zahraničí. Jedna studentka pak dosáhla úrovně Preliminary (B1). Tento mezinárodní certifikát potvrzuje úroveň jazykových znalostí na úrovni státní maturity v České republice," doplnil ředitel Žemlička.

Že je pro ostrovskou průmyslovou školu angličtina velice podstatnou součástí, potvrzuje i to, že se pravidelně účastní online mezinárodní soutěže ve znalostech anglického jazyka s názvem Best in English. "Tato soutěž se u nás stala tradicí, která studenty i školu v rámci Karlovarského kraje řadí k nejúspěšnějším účastníkům několika posledních let. Po roční covidové odmlce se Best in English účastnilo 17 223 studentů ve věku od 14 do 19 let z 595 škol a ze 32 zemí světa. Barvy Karlovarského kraje hájilo šest středních škol. Naše škola mezi nimi vyhrála, a to díky úspěchu svých soutěžících. Jen pro představu, nejúspěšnější reprezentant naší školy Jaroslav Kučera se umístil na 105. místě v žebříčku České republiky, což je 407. příčka v rámci světa," uvedl ředitel průmyslové školy.

„Rok, co rok pozoruji, jak se jazyková úroveň našich studentů zvyšuje, a to nejen díky práci ve škole, ale také díky osobnímu zájmu a nasazení studentů v rámci odborných projektů a volnočasových aktivit, kde dnes angličtinu zcela běžně používají. Jen tak dál,“ komentovala úspěchy svých svěřenců i kolegů pedagožka Alena Závorová.