„Velmi oceňuji, že do kraje, přímo do krajského města, míří výroba, která nabídne další pracovní pozice pro obyvatele regionu. Naší snahou je přivádět do kraje společnosti, jež přinášejí významnou přidanou hodnotu, což je přesně tento případ. Dobrou zprávou je, že ve vyšší míře zde naleznou uplatnění lidé se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou a vysokoškolsky vzdělaní, což náš kraj opět posouvá v možnostech uplatnění absolventů středních či vysokých škol,“ říká Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

V Karlových Varech se bude společnost WACKER zabývat úpravou silikonových směsí pro další zpracování do finálních výrobků, jako jsou izolační prvky pro baterie elektromobilů, těsnicí prvky pro elektronické součástky a také silikony pro lékařské a zdravotnické využití. V první fázi vytvoří v novém výrobním, výzkumném a vývojovém závodě až 200 pracovních míst.

Wacker - využití silikonu.Zdroj: se svolením FleishmanHillard Prague

„Nový závod v Karlových Varech bude velmi důležitý pro naše silikonové aktivity na starém kontinentu. Dává nám totiž možnost dále optimalizovat výrobní procesy a posílit flexibilitu naší sítě pro výrobu silikonu v Evropě. Zákazníci budou mít velký prospěch ze specifických produktových řešení vyráběných v Karlových Varech. Silikony se dnes staly nepostradatelnými materiály pro zásadní oblasti jako elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a rozšiřování energetických sítí. Na míru vyráběné silikonové elastomery jsou potřebné všude tam, kde konvenční materiály už nemohou splňovat stále se zvyšující požadavky průmyslových odvětví. Karlovy Vary vnímáme jako město s velkým potenciálem a jsme rádi, že máme tu čest vybudovat zde náš výrobní závod," uvádí Thomas Koini, prezident společnosti WACKER SILICONES, Wacker Chemie AG.

Investiční skupina Accolade ve spolupráci s developerskou společností Panattoni se na realizace průmyslových areálů v Karlovarském kraji zaměřují dlouhodobě. Za posledních deset let investovaly do téměř 300 000 metrů čtverečních výrobních, e-commerce a logistických prostor. Hodnota hotových a předaných projektů přesahuje 7,5 miliardy korun a ve výstavbě jsou nyní nemovitosti o hodnotě zhruba 9 miliard korun.

„Karlovarský kraj byl jednou z lokalit, ve kterých jsme začínali s investicemi do výstavby průmyslových areálů. Nicméně přímo v Karlových Varech tento typ areálu dlouho chyběl, a tak tu jde o náš první počin. Jsem velmi rád, že po letech jednání se společností WACKER se nám podařilo do města přilákat sofistikovanou výrobu, která dodá velký ekonomický impulz celému regionu. Nesmírně si také vážím skvělé spolupráce na úrovni města i celého kraje, bez společného úsilí by nebylo možné dosáhnout těchto dobrých zpráv,“ řekl Milan Kratina, CEO Accolade. Dodal, že ve spolupráci s městem se bude realizovat i příjezdová komunikace do průmyslového areálu.

Karlovy Vary dlouhodobě pracují na rozvoji podnikatelských příležitostí. „Jedním z takových projektů je právě spolupráce se společností Accolade v lokalitě u Hlavní ulice v Bohaticích. Určitě vítáme záměr vybudovat tam nikoliv logistickou halu, ale výrobní provoz s vyšší přidanou hodnotou. Oceňujeme také nové pracovní příležitosti pro naše spoluobčany,“ doplňuje Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), karlovarská primátorka.

„Město i kraj projekt podporují s ohledem na potřebu diverzifikovat a zvyšovat zdroje pracovních příležitostí pro občany města, které je nyní většinově závislé na sektoru služeb. Celý park, který přivítá špičkového nájemce, tak napomůže ekonomické transformaci Karlovarského kraje,“ dodává Klára Sobotková, Regional Development Director, Panattoni.