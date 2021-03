Petr Svoboda, velitel MP TáborZdroj: Archiv redakcePetr Svoboda, velitel Městské policie Tábor

Informaci o incidentech mám, samozřejmě nevíme přesně, jak to probíhalo, nejsme zpraveni o těch zákrocích. Jsou ale pro nás inspirací, aby nedošlo k nějakému excesu. Jde o to si stále opakovat základní pravidla: ta věc má nějakou přiměřenou společenskou škodlivost, a podle toho je třeba se zachovat. Využívat výzvy, žádat o prokázání totožnosti. A všechny tyto výzvy by měly být jasně definované už na začátku startu toho samotného jednání.

Říct: nedodržel jste to a to opatření, opakovaně ho vyzvat, aby si například nasadil roušku. Pokud to ten člověk odmítá, vyzvat ho k prokázání totožnosti. jasně mu říci, že je podezřelý ze spáchání přestupku a vysvětlit mu tu situaci. Pokud totožnost neprokáže, případně to odmítá, informovat ho, že může být předveden.

Opakovaně mu situaci vysvětlovat, nabídnout součinnost, pokud například nemá občanský průkaz u sebe. Pokud ale vytrvale odmítá, můžou být použity i donucovací prostředky. Se strážníky toto probíráme, aby tam byla vždy přiměřenost toho zásahu. Každý strážník vždy musí sám posoudit, jaké opatření je v danou chvíli adekvátní.

Důležité je nejít tomu zbytečně naproti, ale naopak se snažit udělat vše, co se dá. Opakovaně vysvětlovat. Ovšem pokud někdo spáchá přestupek a odmítá udat svoji totožnost, strážník ho musí předvést. Není dobré snažit se situaci řešit na ulici, ale předvést ho na policejní stanici. V krajním případě pak i za použití donucovacích prostředků, vždy by ale měl být zásah přiměřený. A především občanům předem říkat, co může následovat. Vždy je to ale na konkrétní situaci a posouzení toho strážníka.

Bylo by dobré, aby i média zapracovala na informování občanů: ano, máte právo na svůj názor, jsme v demokratické společnosti. Ale musíte také nést následky za to, co nedodržujete. Klidně se hlaste k tomu, že s něčím nesouhlasíte, ale prokažte svoji totožnost. Pak si to vyřiďte se svým právním zástupcem u správního orgánu, který to bude projednávat. Pak by to bylo naprosto čitelné a jasné.