Stále více řidičů má zkušenosti s poškrábaným vozidlem, k němuž došlo během nakupování. Přečtěte si, jak jsou na tom se šířkou ploch karlovarské obchody.

Ťuklá nebo odřená dveře. To jsou poškození, s nimiž velmi často odjíždějí zákazníci nákupních center. Ne všichni řidiči totiž dokážou bez problémů zaparkovat ve vyhrazeném prostoru. A pokud se jim to podaří, pak mají málo místa na otevření dveří. Sociální sítě se tak v posledních letech hemží výhružnými příspěvky motoristů, kteří fotografiemi dokládají, že jim kdosi na parkovišti před obchodem odřel auto a nepřiznal se k tomu.

Norma ČSN 73 6056, která platí od roku 2011, sice stanovila, že parkovací místa v České republice musí mít minimální šířku alespoň 2,5 metru, jenomže osobní vozidla za těch 12 let poněkud nabyla na svých objemech a 2,5 metru je pro mnohé řidiče i tak málo. Podle této normy mají mít kolmá stání pak alespoň 5 metrů na délku. I odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, kteří poskytli redakci údaje, konstatovali, že tyto rozměry jsou velmi zastaralé. Podle nich auta v posledních letech narostla dokonce do šířky i délky o 20 i více centimetrů.

„Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má víc než 180 centimetrů na šířku a téměř 470 centimetrů na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ říká ředitel TipCars.com Marek Knieža s tím, že zatímco se parkoviště stavějí stále stejně „velká“, auta se zvětšila především kvůli zvýšení bezpečnosti. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ dodává Knieža.

Stále více zákazníků tak raději parkuje v odlehlejších částech přilehlých parkovišť. „A divíte se mi? Auto sice nechávám dále od vstupu, ale na místě, kde kolem mě nikdo není. Vyvaruji se tak toho, že mě někdo poškrábe,“ svěřil se jeden z profesionálních řidičů, který parkoval před karlovarským Globusem. „Nene, já se nikam mezi dvě auta cpát nebudu. Parkuji stranou a podívejte, dokonce přes dvě místa. Chci mít jistotu, že mé auto zůstane v bezpečí. A přiznávám, že mi je jedno, že parkuji přes dva štafly. Místa pro druhé je stále kolem dost,“ prohlásil nekompromisně zákazník karlovarského Kauflandu, řidič modrého Renaultu Kadjar.

"U starších objektů mají parkovací stání obvykle šířku 2,5 metru, což odpovídá zákonné normě. U nově budovaných prodejen se s ohledem na zvýšení komfortu zákazníků snažíme budovat parkovací stání o šířce 2,8 metru," vysvětlil mluvčí řetězců Penny Tomáš Kubík.

Policie většinou s případy poškození vozidel před nákupními centry nemá nic společného, protože pokud škoda nepřesahuje 100 tisíc korun, nemusí se jí hlásit. „Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu policii, pokud zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100 tisíc korun. Jde o zjevnou škodu, kterou vidíte, jde tedy laický odhad. Dále se událost nehlásí, pokud nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby a nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby, tím je myšlena například škoda na komunikaci, na budově či na dopravní značce,“ upozornil mluvčí policie Jakub Kopřiva s tím, že pokud policii řidič zavolá, přestože jsou splněny výše uvedené podmínky, věc bude krátce prošetřena, vyřešen samotný dopravní přestupek a bude potvrzen sepsaný protokol.

„Policisty člověk volá, pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek, a pokud nemůže zabezpečit obnovení provozu na komunikaci. V případě, pokud není třeba přítomnosti policie, řidič nesmí zapomenout, že musí sepsat zmiňovaný společný záznam o dopravní nehodě, a to podle předepsaných kolonek, je potřeba ho navzájem podepsat. V této souvislosti má řidič právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti - tedy předložení občanského průkazu, cestovního dokladu nebo jiného dokladu, a sdělení údajů o vozidle. Tím je myšleno osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu. Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda se obě strany dohodly na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem,“ zdůraznil mluvčí policie Kopřiva.

Zatímco policie nemá většinou s podobnými událostmi co do činění, starostí přibývá pochopitelně pojišťovnám. Podle Milana Káni, mluvčího pojišťovny Kooperativa, je poškození jiným vozidlem, například na parkovišti obchodních center, velice frekventovaný typ poškození. Za celou republiku vyřizuje Kooperativa pojišťovna ročně několik tisíc podobných událostí. „V roce 2021 to bylo 8490 škod, v roce 2022 již 9610 škod. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před covidem," uvedl pro Deník Milan Káňa s tím, že se jedná o menší, možno říci plechové škody – poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo 15 tisíc korun.

A kde jsou v Karlových Varech ta nejmenší parkovací místa před obchody? Redakce Deníku změřila prostory před obchodní zónou ve Staré Roli, kde se nachází Jysk, Kik a Penny, dále před Globusem, u hypermarketu Makro, před obchodním domem Fontána, před Varyádou, před Kauflandem a před hypermarketem Lidl. Nejhůře dopadlo Makro, kde jsou ovšem parkovací místa řešena kaskádovitě a sousední auta se tak dveřmi nepotkávají. Zde redaktoři naměřili šířku jen 216 centimetrů. V klasických parkovištích, kde je jedno parkovací místo vedle druhého, nejhůře obstála Fontána, šířka parkovacího místa je zde 223 centimetrů. Na dalších místech se pak umístila Varyáda s 238 centimetry, starorolský areál s Penny 239 centimetry, shodně má také Kaufland (podélné stání má u něho rozměry 488 x 205 centimetrů), následuje Lidl s 249 centimetry. Vítězem jsou parkovací místa před Globusem se šířkou 270 centimetrů.