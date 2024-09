„Zatím zprovozňujeme Albert, který se přestěhoval do nového zadního traktu, kde se bude nacházet také foodcourtová zóna. Její otevření připadá o něco později, a to na 29. listopadu. V tento den se otevře celý tento prostor, do něhož budou moci zákazníci vstoupit novým bočním vchodem. I ten ale zprovozníme až na konci listopadu. Do této doby budou zákazníci chodit do Alberta klasickým stávajícím pravým vstupem,“ nastiňuje Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace investora EPG Group, do jehož portfólia karlovarská Varyáda patří.

A protože jde pro obchodní centrum o velkou událost, pojme středu 25. září také důležitě. Během celého dne v něm bude Varyáda pořádat takzvaný ochutnávkový den, každý, kdo bude chtít dostane sklenku Prosecca a také něco menšího k zakousnutí.

Nejenže se Albert od svého uzavření na začátku srpna přestěhoval do jiné části, ale na podobné ploše, jaká byla ta původní, nabídne také mnoho nového. „Má novou vizuální podobu, používá technologické inovace, jako například u chladících zařízení, které uspoří energii. Prodejna bude více prosvětlená, více vzdušná, bude mít širší uličky a nižší regály. Zákazníci v ní budou moci nakoupit u samoobslužných pokladen a také ušetří svůj čas díky scanneru,“ pokračuje ředitel Malý. Pro použití scanneru si zákazník musí stáhnout potřebnou aplikaci, která nabídne až do 22. října slevu na každý nákup ve výši 10 procent.

I po otevření jídelní zóny v listopadu celá dostavba Varyády zdaleka nekončí. Bude definitivně hotová před Vánoci příštího roku. Práce se po zadním traktu přesunuly do přední části na parkoviště, kde se buduje nová vstupní pasáž včetně multikina.

„V nově přistavěné přední části vznikne hlavní vstupní pasáž, jejíž součástí bude také infostánek pro návštěvníky. Po obou stranách se budou nacházet nejrůznější obchody převážně s módou, obuví a doplňky. V levém úseku přístavby pak vznikne multikino. V zadní traktu najde zázemí až deset jednotek s občerstvením. Počítáme zde jak s populárními řetězci rychlého občerstvení ze zahraničí s konceptem drive-in, tak i regionálními gastro provozovateli využívajícími lokální suroviny. Součástí jídelní zóny bude navíc zcela nová venkovní terasa s příjemným posezením, kde si zákazníci budou moci vychutnat občerstvení na čerstvém vzduchu a s výhledem na řeku Ohři i nedaleký park s dětským hřištěm,“ uvádí Malý a dodává, že při realizaci předního traktu nedošlo k žádným komplikacím a pracuje se tak podle původního harmonogramu.