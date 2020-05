První konference na magistrátě

Do téměř běžného režimu se vrací po pandemii také chod vedení města Karlovy Vary. To na středu svolalo první tiskovou konferenci od začátku nouzového stavu, do současné doby byla setkání s novináři zrušena.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský