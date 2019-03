Po měsících hledání konečně našel Sokolov firmu, která má s podobnými stavbami zkušenosti a městu letos zpracuje projekt. Stavět by se tak mohlo v roce 2020.

„Prioritou budou první dva parkovací domy na sídlišti Michal v kopci směrem nad základní školou. Třetí by měl stát na témže sídlišti u Penny marketu,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

V příštím roce by mělo dojít k realizaci a město chce zanést do rozpočtu na tento rok i finance s tím spojené. V roce 2021 by měl vyrůst třetí dům v ulici Závodu míru.

Co se týče kapacity, tak v prvním případě by to bylo zhruba 60 aut na každý dům. Ten třetí bude větší a aut by se mohlo vejít až 150. O čem se povedou také diskuze, bude cena za parkování. Město, podle svých slov, nechce na domech vydělávat. Chce jen, aby si vydělaly na svůj provoz a opravy. Konečnou částku schválí zastupitelé a bude podle vedení města v rozmezí od 300 do 1000 korun. Kolik to bude, ukáže až projekt a částka bude předmětem jednání.