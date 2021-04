Před Základní školou Krušnohorská na karlovarském sídlišti Růžový Vrch postávají téměř po čtyřech měsících opět děti. Nejsou tam ovšem všechny. Do škol se v pondělí totiž vrátila jen polovina prvního stupně, třídy s označením A. Béčáci zůstávají doma na distanční výuce a do lavic zasednou až příští týden.

Nejmenší školou povinné děti mají před sebou první povinné testování na covid - 19. Nervozita na nich ale znát není. Některé z nich doprovázejí rodiče. Otevírají se dveře a děti čeká první protiepidemický krok, dezinfekce rukou. Pak se rozcházejí do tříd. Žáci jsou rozděleni na poloviny, aby testování proběhlo hladce. Pomáhá kdekdo, dokonce i tělocvikář, vychovatelky, asistentky.

Ve třídě 4. A třídní učitelka Pavlína Žáčková nejdříve všechny děti uklidní, že nemusí být nervózní. Vlídným a klidným proslovem jim vysvětluje, že se nemusejí ničeho bát. "A kdyby náhodou někdo vyšel pozitivně, tak se mu nebudeme smát a nebudeme na něj ukazovat prstem," nabádá učitelka. Dětem dokonce pouští názorné video s postupem, jak se nechat otestovat tyčinkou v nose. Žáci jsou klidní, dokonce občas zavtipkují, zasmějí se. Učitelka společně s vychovatelkou jim pomáhají s aplikací roztoku. Děti jednotlivě obcházejí a následně sbírají použitý materiál do plastového pytle. "Do školy jsme se těšily, a nebály jsme se," hlásají žáci 4. A.

Třídní učitelka ale přece jen přiznává, že menší nervozita u ní panovala. "To víte, odvykli jsme si. Je to jiné, než být doma na distanční výuce. Také jsem si nebyla zcela jistá, jak tento první den uchopit. Ale zvládli jsme to," konstatuje Žáčková. "Měla jsem trochu i obavy z toho, aby se děti testování nebály, aby si třeba náhodou neublížily, a také z toho, jak by případně reagovaly, kdyby byl někdo pozitivní. Je to všechno velmi citlivé," poznamenává třídní učitelka.

Testování podle ředitele školy Josefa Šrámka dopadlo v celé škole nakonec na výbornou, nikdo totiž nebyl pozitivní. Jednoduché to ale na zdejší škole není. "I u nás jsou někteří rodiče, kteří prohlašují, že testování a nošení roušek je protiústavní, a proto své děti do školy dnes neposlali. Jde ale jen o jednotlivce. Já je samozřejmě chápu, ale oni musí pochopit i nás. Snažíme se, co můžeme, aby to všechno bylo pro děti co nejméně nepříjemné. Proto z testování neděláme žádnou aféru. Dokonce jsme k tomu natočili i video, které jsme umístili na stránky školy, aby se děti nebály. Co nejvíce se je snažíme podpořit," říká ředitel s tím, že pokud to bude jen trochu možné, děti budou co nejvíce času trávit venku.