Apina není jen český šampión, ona je zároveň velice šikovný canisterapeut, který celý svůj psí život pomáhá těžce nemocným klientům. Letos patnáctiletá čistokrevná fenka knírače malého bílého již sedm let navštěvuje pacienty na oddělení následné péče sokolovské nemocnice.

APINA je opravdový šampion a šikovný canisterapeut v sokolovské nemocnici. Cvičí ji Zuzana Nosková, která pracuje na transfuzním oddělení. | Foto: M. Singerová

Společně se svou paničkou Zuzanou Noskovou a dvěma psími kamarádkami sem jezdí téměř každý týden, aby potěšila nemocné. Zuzana Nosková své psy cvičí a vodí do nemocnice zcela nezištně. Je dobrovolnicí občanského sdružení Střípky, které zabezpečuje canisterapii již dlouhé roky. „Stejně jako dvě její psí kamarádky se do nemocnice vždy těší. I když na oddělení někdy přijdou k úrazu ze strany klientů, tak je to neodradí,“ říká Zuzana Nosková, která v sokolovské nemocnici pracuje jako sanitářka na transfuzním oddělení. O víkendech se tak její činnost v nemocnici mění. Společně se třemi svými kníračkami, vedle Apiny je to ještě tmavá Ája a nejmladší Elina, sem jezdí z Horního Slavkova na terapeutické směny. Se svými psy navíc jezdí na výstavy a má za sebou mnoho úspěchů na regionální i celorepublikové úrovni. Posledním úspěchem je vítězství Apiny v soutěži seniorů o titul český šampión.