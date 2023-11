Případ agresivních psů v Kolové řeší místní obecní úřad, policie, Magistrát města Karlovy Vary a zabývala se jím i Krajská veterinární správa. Posledním dílkem do skládačky úřadů, které majitelka psů Markéta K. kvůli své nečinnosti zaměstnává, je aktuálně Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech, kam podala majitelka bernského salašnického psa jménem Karlos Andrea Johanovská hned dvě trestní oznámení.

Bernský salašnický pes Karlos byl tentokrát terčem útoků bojových psů. Kdo bude další?Zdroj: Deník/Jana Kopecká

„V sobotu jsem otevřela vrata, abych mohla vjet autem na náš pozemek. Ještě jsem byla v autě, když k nám na zahradu vběhli za tmy od louky ti dva psi a hned se na Karlose vrhli. Bez nějakého rozmyslu na něj zaútočili a šli mu po krku. Byla jsem v neskutečném šoku. Volala jsem na manžela, ať mi jde pomoc, a mezitím se je snažila zahnat koštětem. Během toho přišel druh majitelky těch psů, který se strašně omlouval a tvrdil, že se mu vysmekli, když je venčili. Ti psi neměli ale žádné vodítko,“ líčila sobotní drama Andrea Johanovská a pokračovala: „Na veterině nám pak řekli, že měl Karlos velké štěstí, že jsme zasáhli včas. Šít ho nemuseli, rána mu ale začala hnisat, a tak dostal antibiotika. Máme toho dost. Bojíme se. Jediným řešením je snad trestní oznámení. Proto jsem ho podala, a to jak na majitelku psů, která zde žije v pronajatém domě, tak na majitele domu. Tím je karlovarský podnikatel Samer Al Haboubi.“

Podle ní je majitel nemovitosti zodpovědný za stav věci a má zajistit, aby psi ze zahrady neutíkali. Kolová není přitom podle informací Deníku první obcí, kde měla Markéta K. se svými psy problém. Své o tom vědí už v Bochově, Bečově nad Teplou nebo Toužimi.

Obyvatelé Kolové doufali, že jí k 31. říjnu skončí nájemní smlouva, žena tam ale dále setrvává. „Tak mi poraďte, co mám dělat. Já se to snažím řešit, řeším to už se svými právníky. O novém případu nemám žádné důkazy. Ano, volal mi kvůli tomu ve středu starosta Kolové, ale já potřebuji mít něco od policie. Nájemkyně má se mnou smlouvu na dobu neurčitou a tento vztah nemůžu jen tak ukončit. Já to chci opravdu řešit,“ hájil se karlovarský podnikatel.

Sama majitelka redakci ve středu tvrdila, že o novém napadení neví. „Opravdu? Tak o tom nemám žádné zprávy. Já se o tom s vámi bavit nebudu,“ reagovala Markéta K.

Podle už svého dřívějšího vyjádření na sociálních sítích měla se psy dobré úmysly. Hlavního aktéra a vůdce smečky, jejíž počet se mění, měla vykoupit v Maďarsku z nelegálních psích zápasů. Podle místních byl tento pes vychován a vycvičen k zabíjení, proto se ostatním jedincům automaticky vrhá hned po krku. Některým je zvířat, které nechává jejich majitelka celý den až do noci zavřené uvnitř domu, kde jsou snad uvězněni i v klecích, vlastně líto. Láskyplného zacházení se jim prý nedostává. „Co z toho života mají? Nejlepší pro ně by bylo, kdyby byli utraceni. Toho hlavního už se těžko někomu podaří převychovat,“ uvedl obyvatel Kolové.

Starosta obce Jakub Jiskra chápe věc jako velmi vážnou a sobotní incident se už řešil i na pondělním jednání zastupitelstva. „Rozhodli jsme se, že podnikneme radikální kroky. Dva a půl měsíce byl klid, a nyní přišel další útok. Je to už nejméně třetí, ke kterému došlo. Naše možnosti jsou ale velmi omezené a nelíbí se mi, že je mi vytýkáno, že v této věci nic nekonám. S majitelkou jsem dvakrát seděl u stolu, řešil jsem to s ní. Situace je kritická – je úplně špatně, že na vašeho psa můžou odkudkoliv za tmy tito psi vyběhnout. Potřebujeme to řešit s policií. Proto všem říkám, že jakýkoliv incident musí být okamžitě na policii nahlášen,“ poznamenal starosta Jiskra.

Případ řešila i veterinární správa, ale neshledala žádné týrání zvířat. To by byla okolnost, na jejímž základě by mohla být zvířata majitelce odebrána. „Jestli vběhli na cizí pozemek a tam napadli jiného psa, je to špatné. Je to problém obce, jestli opakovaně utíkají. Ta má za to rozdávat pokuty a následně je vymáhat. Tvrzení majitelů, že se jim vysmekli při venčení, je neomlouvá. Oni je mají zabezpečit,“ komentovala situaci ředitelka veterinární správy Mária Slepičková.

Policie se zabývala srpnovým pokousáním Gučiho i jeho majitelky, ale případ předala jako přestupek na karlovarský magistrát. „Bohužel nemůžeme komentovat konkrétní přestupková řízení,“ odpověděl na dotaz Deníku, jak to s přestupkem vypadá, mluvčí radnice Jan Kopál.

Podle informací redakce to není přitom ale jediný přestupek Markéty K., kterým se magistrát zabýval, ona ale pokuty údajně nehradí. „Obecně i pro přestupky na úseku ochrany zvířat platí, že pokud přestupce nereaguje na výzvy k zaplacení sankcí za jejich spáchání, město přistupuje k jejich vymáhání, a to až po možnost exekuce,“ reagoval v obecné rovině mluvčí magistrátu.

Obyvatelé Kolové se obávají, co bude dál. „Nechceme se bát chodit ven s našimi psy, protože nevíte, odkud na vás vyběhnou. Bojíme se, až kam to může dojít, aby se tím konečně někdo začal zabývat. Máme strach o děti. Přece, pokud došlo už i k napadení člověka, nemůže to být kvalifikováno jako přestupek,“ dodala majitelka napadeného Gučiho Ivana Šmídová. Rozhodla se iniciovat petici, kterou doposud podepsalo kolem sedmdesáti občanů Kolové, kde je trvale hlášeno necelých sedm stovek lidí.