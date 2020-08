Právě letošní prvňáčci přitom už ale přišli o zážitek ze zápisů a nyní to vypadá, že se mnohde jejich první velký den obejde bez přítomnosti rodičů.

„Zatím vůbec nevím, jak to bude vypadat. Všechno se mění za pochodu. Manuál od ministerstva jsem dostal, ale zatím jsem ho ještě nestihl přečíst. Ohledně prvňáčků a přítomnosti rodičů během prvního dne si ovšem nedělám žádné iluze, rodičům zatím nic neslibuji. Naše třídy jsou totiž navíc velmi malé,“ vysvětluje ředitel Základní školy v Poštovní ulici v Karlových Varech Karel Fiala.

Důkladné nastudování manuálu ke koronaviru čeká také ředitelku školy v Toužimi Zdeňku Zemanovou. „Teprve teď jsem si ho vytiskla. Co bude s prvňáčky, zajímá i nás, také nás tato otázka napadla. Přikláním se k tomu, abychom rodiče do školy vpustili. Pokud to nebude v pokynech striktně zakázáno, vstup jim povolíme. Pochopitelně ale budou muset mít všichni roušku,“ zdůrazňuje ředitelka toužimské školy.

V Sokolově půjde do první třídy celkem 250 dětí. Jak to bude s jejich doprovodem, se řeší právě v těchto dnech. Dobře to pro rodiče i prarodiče prvňáčků vypadá v základní škole Křižíkova.

„Tam bude přivítání prvňáčků na školním hřišti. U ostatních škol to zatím řešíme. Mělo by to být v souladu s pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ říká vedoucí odboru školství sokolovského městského úřadu Barbora Bardonová.

Podle ní právě v těchto dnech také řeší distribuci kufříků pro prvňáčky. K nim postupně během let přibyly i kapsáře na lavici a sáček na obuv. Kompletně vyjde tato sada na 1250 korun a platit ji bude město. Letos se v Sokolově otevře 12 tříd pro žáky prvních ročníků. „Průměrný počet v jedné třídě je 20 žáků, což je pro výuku ideální,“ dodává vedoucí odboru školství.

Obavy z toho, jestli bude moci svou dceru do první třídy doprovodit, má i Lenka Majerová z Chebu. „Je to všechno takové podivné,“ posteskla si. „Můj starší syn vzpomíná na zápis, Nelinka nemá na co vzpomínat. A představa, že bychom snad nemohli do školy na její první velký den, mě tak trochu děsí,“ řekla.

Na devadesát procent počítá s tím, že na dceru v její velký den bude čekat s ostatními rodiči před školou. „Pokud tomu tak bude, nic s tím nenaděláme. Samozřejmě ale doufám, že se tak nestane a bude možné, byť v roušce, jít dovnitř a sdílet s ní tak její první okamžiky ve školní lavici. Pokud ne, tak si popláču venku.“ Lenka Majerová nyní ale žádné předčasné závěry podle svých slov nedělá. „Je ještě brzy,“ míní. „Přeci jen se všechno mění ze dne na den. A v současné době nemůžeme dnes řešit, co bude za necelých čtrnáct dní,“ dodala.