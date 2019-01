Karlovy Vary - Půl století má za sebou Základní škola v karlovarské Poštovní ulici. Za tu dobu ji řídili pouze čtyři ředitelé. František Konrád (1963 až 1973), Jiří Dufek (1973 až 1986), Bohdan Soukup (1986 až 2006) a Jan Poula (2006 dosud). Ti dva poslední v řadě se sešli společně s bývalými i současnými učiteli či žáky na sobotních oslavách významného jubilea.

„Kolik za padesát let prošlo školou žáků, to už se jen těžko dopočítá. Učitelů pak mohlo být kolem dvou stovek," uvedl současný ředitel Jan Poula. Řídí školu, kde byla od roku 1981 zavedena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Což platí dosud. „Největší posun, který v historii školy nastal, je zavádění moderní techniky do vyučování. Ať už jsou to počítače, interaktivní tabule a další pomůcky, které ještě před deseti patnácti lety k dispozici nebyly," uvedl Poula.

Změnili se i žáci, kteří do školy chodí. Podle ředitele ta dnešní generace mnohem dříve dospívá. „To, co dříve prováděli deváťáci, dnes tropí už sedmáci. Práce pedagogů není vůbec snadná, jejich autorita už není taková jako kdysi a musí si ji získat. Žáci dokážou mnohem otevřeněji projevit svůj názor," podotkl Poula.

Základní školu Poštovní nyní navštěvuje 410 žáků a působí v ní 28 učitelů. Průměr na jednu třídu je 24 dětí.