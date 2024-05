Jedenáctý ročník oblíbeného běžeckého závodu Mattoni Karlovy Vary Running Festival, který se uskuteční už v sobotu 18. května, přinese s sebou tradičně velká dopravní omezení. Netýkají se jen lázeňského území, ale protože hlavní trať vede od centra přes Tuhnice až do Doubí, uzavírky budou i na vytížených strategických karlovarských komunikacích. Omezení začnou už v pátek 17. května.

10. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2023. Ilustrační foto | Foto: Daniel Seifert

„V souvislosti s konáním sportovní akce ½ Maraton Karlovy Vary dojde k úplné uzavírce nábřeží Osvobození, Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Lázeňský most, Tržiště, Jánský most, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská silnice, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, dále se jedná o komunikace I. P. Pavlova, Karla IV., most 17. listopadu, Festivalový most, Varšavská, Horova, náměstí Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská, Moskevská, T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera - část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka, Dr. Janatky, Sadová v obci Karlovy Vary,“ informuje mluvčí radnice Helena Kyselá.

Jak doplnila, pouze nábřeží Osvobození bude uzavřeno od páteční 18. hodiny až do půlnoci ze soboty na neděli. Ostatní komunikace čeká omezení provozu až během soboty, řada z nich se uzavírá už ve 13.30, další až v 17 hodin.

Lávka v Tašovicích přišla už o část prken. Konstrukce dostává nový nátěr

S uzavřením náměstí Republiky, ulice Západní, v úseku Šumavská - náměstí Republiky, se počítá v čase od 13. 30 do 15. hodiny. „Hlavní tepna směrem na Doubí, tedy Západní v celé délce, ale také přilehlé komunikace Dvorský most, Kpt. Jaroše, Závodní, Doubský most, v polovičním profilu, Studentská, Plzeňská budou uzavřeny v sobotu od 17.30 do 21 hodin,“ upozornila Kyselá.

Dodala, že kvůli závodu musí s omezením počítat i cestující městské hromadné dopravy. Kompletní rozpis uzavírek je na: https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-karlovy-vary-running-festival-2024/dopravni-informace-mattoni-karlovy-vary-running-festival-2024