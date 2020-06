Lázeňské město Karlovy Vary by za normálních okolností v této době žilo i ve večerních, někdy i nočních hodinách. Kvůli koronaviru jsou ale akce zrušeny a bary stále hledají své zákazníky. K rušení nočního klidu by tak nemělo docházet.

Ohňostroj. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petra Hámová

Jeden z hotelů v Zahradní ulici, který se nachází naproti sanatoriu Thermal, všakv pátek vyhlášku o nočním klidu kvůli hlasité produkci porušil. A tak tam na základě podnětu občanů přijela hlídka městské policie. Situace se po návštěvě strážníků zklidnila. Pět minut před půlnocí se však spustil na prostranství před Thermalem ohňostroj, který trval až do půlnoci. „Ve městě nejsou žádné akce, a přitom jsem se v pátek nevyspal. Nejdřív jsem nemohl usnout, protože jsem slyšel z reproduktoru nějakého moderátora, a když jsem konečně zabral, vzbudil mě ohňostroj. Když skončil, ozval se bouřlivý potlesk. Vypadalo to, že to bylo v rámci nějaké soukromé akce,“ postěžoval si Karlovarák. Bydlí v ulici Krále Jiřího, která se nachází právě nad Zahradní ulicí.