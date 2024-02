Velký poprask totiž v Karlových Varech způsobila pondělní reportáž v pořadu Reportéři ČT z produkce České televize. Ta informovala, podobně jako Deník, že jeden z vlastníků pivovaru Felix Ikonnikov zbohatl jako jeden z hlavních aktérů finanční pyramidy v Rusku MMM 2013, která ožebračila tisíce lidí. Na záběrech v reportáži se dokonce Ikonnikov chlubí, jak málo času mu stačilo na to, aby se dostal k velkým penězům, a nabádá Rusy, aby se do pyramidy zapojili.

Karlovaráci tak nyní stojí opět před morálním dilematem, který se týká znovu ruských peněz. Po revoluci začali vlivní občané z bývalého Sovětského svazu ve velkém skupovat domy v Karlových Varech, do nichž investovali miliony. Podstatné stále pro mnoho místních je, kdo byli tito kupci a jak přišli k penězům.

„My jsme měli na radnici zástupce investora, který nám představil projekt. Jednali jsme s panem Příkopem. Neměli jsme doposud informace o vlastníkovi, na kterého se ptáte. Ten není ani na žádném sankčním seznamu,“ uvedla ve středu 7. února primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Vlastníkem pivovaru je společnost AF Company, kde Ikonnikov drží padesát procent akcií. Jednatelem firmy je Alisher Kasymov, který ale nemá v AF Company žádné majetkové zastoupení. Společnost řeší s úředníky magistrátu povolení a stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu povolení, s politiky pak i změnu územního plánu na pozemcích, které se nacházejí ve svahu pod pivovarem. Územní řízení má být zahájeno v brzké době.

„Neumím na to adekvátně reagovat, protože já toto jméno (Ikonnikov – poznámka redakce) neznám. Nikdy jsem ho neslyšel, ani jsem tohoto člověka neviděl. Já jsem v kontaktu jen s panem Kasymovem, který je oprávněnou osobou jednat za investora. Vím, že má nějakého společníka, ale nevím, kdo to je,“ reagoval Miroslav Příkop, hlavní projektant AF Company, už minulý týden.

"I když je evidentní, že původ peněz Ikonnikova není čistý, karlovarští radní záměr na revitalizaci pivovaru jednoznačně obhajují. „Ten člověk na sankčním seznamu není. Podívejte se, co se dělo kolem hotelu Savoy, který se na sankčním seznamu objevil. Stát ho zabil a 120 lidí tak přišlo o práci,“ konstatovala primátorka. Náměstek Miroslav Vaněk (Karlovaráci) zase dodal, že mu po reportáži volala řada lidí, kteří mají nyní obavy, že z přestavby pivovaru sejde. „Pokud bychom něco řešili, tak až v případě, že dostaneme informace od FAÚ. A já pevně doufám, že k tomu nedojde,“ reagoval Vaněk.

Mluvčí radnice Jan Kopál připomenul, že město nemůže lustrovat subjekty, které žádají o změnu územního plánu, a že to mohou jen patřičné složky státu. „Změna územního plánu je těsně před vydáním. V dubnu to budeme řešit na zastupitelstvu,“ upřesnil radní Petr Bursík (ODS).

Projektant AF Company Deníku minulý týden sdělil, že finanční prostředky použité na transformaci pivovaru mají být standardního charakteru. „Těmi by měly být bankovní úvěry. Pan Kasymov si už dělal průzkum. Nejdříve ale musíme mít stavební povolení, abychom mohli o úvěry požádat. Jde o klasický developerský projekt,“ uvedl Příkop s tím, že během února by podle něho mohlo být obnoveno územní řízení. „V dubnu by se pak mohlo přistoupit k demolici,“ uzavřel projektant.