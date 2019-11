Pět nových pracovníků musí přijmout radnice v Ostrově kvůli instalaci měřičů rychlosti ve Stráži nad Ohří. Ostrov bude pro tuto obec zajišťovat takzvané úsekové měření rychlosti, což ho v počátečních nákladech vyjde na necelé tři miliony korun.

Ilustrační foto - radar | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Radary měřící průjezd obcí jsme vysoutěžili za 2,3 milionu korun a dalších půl milionu nás bude stát program zajišťující párování vyměřených a zaplacených pokut v našem účetním systému,“ říká starosta města Jan Bureš. Zatím si netroufá tipnout, za jak dlouho se městu počáteční investice vrátí. Očekává ale, že to nebude dlouho trvat, neboť situace ve Stráži nad Ohří je neudržitelná a řidiči tam jezdí velmi rychle a bezohledně. „Podle našich informací projede Stráží každý den osm až deset tisíc vozidel a z dlouhodobých zkušeností odjinud jich přibližně deset procent spáchá přestupek,“ vypočítává starosta s tím, že to je zhruba osm set přestupků denně. I proto musí město přijmout jednoho městského strážníka a čtyři zaměstnance na administrativu. Pokud se ale tato služba městu Ostrov začne vyplácet, nabídne ji i dalším obcím ve svém okolí. „Myslíme si, že zájem by v některých případech byl,“ dodal starosta.