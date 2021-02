Už několik dnů jsou na dvou karlovarských mostech umístěny radary, které měří rychlost projíždějících aut. Jde o Chebský a Tuhnický most. Přístroj s kamerou naopak zmizel z frekventované Západní ulice, kde často řidiči nerespektují rychlost. Konkrétně na Chebském mostě nemají motoristé povolený limit šanci překročit.

„Co to je za blbost, dát měřící radar na most před křižovatku, kde každý brzdí? Proč ho nenechali raději v Tuhnicích, kde jezdí auta i sedmdesátkou v hodině?“ rozčiloval se jeden ze čtenářů v mailu zaslaném redakci.

Jak ale vysvětlil mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál, důvodem umístění radarů na mosty není měření rychlosti, ale zjištění hustoty provozu. „Chtěli jsme zjistit, jak se změnila intenzita dopravy na obou mostech kvůli dvoutýdenní uzavírce Ostrovského mostu,“ uvedl mluvčí magistrátu.

Ostrovský most motoristům opět slouží od minulého týdne. Důvodem jeho uzavření byl diagnostický průzkum. „V rámci něho se udělaly i vrtané sondy, které se prováděly pod ochranným stanem kvůli počasí. Součástí byly i prohlídky a sondy pomocí speciálního vozidla – mostní prohlížečky,“ upřesnil Kopál. Ostrovský most se skládá ze čtyř částí, a průzkumem prošly všechny – nájezdové rampa přes velký obloukový most přes Ohři, přemostění železniční trati včetně přemostění průtahu.

„Diagnostika Ostrovského mostu stála dva miliony korun, hotová ale ještě není. Zanedlouho bude pokračovat další průzkum, ale už na spodní stavbě mostu, neomezí tedy provoz na něm,“ poznamenal mluvčí radnice.

Další měření budou pokračovat i v dalších měsících. Výsledky dostane město v souhrnné zprávě během letošního léta. „Průzkum provádí Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Má ověřit statiku a stanovit zatížitelnost Ostrovského mostu, stanovit návrh údržby a nutných oprav mostu včetně potřebných nákladů,“ dodal mluvčí magistrátu.