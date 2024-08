Bursík je totiž předsedou dopravní komise na Krajském úřadu Karlovarského kraje. "Ano, budeme se jím zabývat. Momentálně zjišťujeme, jestli má být dopravní komise ještě svolána. Je otázkou, zda Petr Bursík po návratu z dovolené na tuto pozici sám nerezignuje," uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Loni v září na zastupitelstvu požadovala jeho odstoupení do vyřešení celého případu a soudního rozhodnutí opozice, tedy KOA, Piráti a SPD. Poslankyně Parlamentu České republiky Karla Maříková (SPD) byla před rokem ještě striktnější. "Pan Bursík by měl rezignovat a pokud tak neučiní sám, tak by ho měla odvolat ODS. Ve vedení města nemá co dělat," zdůraznila před rokem.

Koalice ve vedení magistrátu, ANO, ODS a Karlovaráci Bursíka, do jehož gesce spadal technický odbor, spravující komunikace a infrastrukturu města, odbor životního prostředí a odbor dopravy a příspěvkové organizace Lázeňské lesy a parky, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád a Kancelář architektury města, ale ve funkci podržela a návrh nepodpořila. On sám od roku 2019 tvrdí, že si není vědom toho, že by někomu způsobil újmu.

Tentokrát, ač je zatím na dovolené, oznámil rezignaci na post uvolněného radního kvůli jeho propojení s chomutovským případem ovlivňování veřejných zakázek. V kauze už bylo obviněno 14 lidí, z nichž třem už soud navrhl vazbu.

Uvolněný radní Bursík podá svou rezignaci podle Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu v pondělí 12. srpna, po návratu z dovolené. Zda se ale vzdá i mandátu zastupitele, to zatím není jasné. "To nevíme. To bude zřejmé až po obdržení písemné rezignace," potvrdil mluvčí Kopál. Pokud by ale Bursík z postu zastupitele odstoupil, dalším náhradníkem by za něj byl Lukáš Otys z TOP09. ODS totiž v uplynulých komunálních volbách kandidovala v koalici s TOP09 a KDU-ČSL.

Opozice v karlovarském zastupitelstvu už potvrdila, že Bursíkův případ v úterý 3. září otevře. A to by se stalo, i kdyby nerezignoval. Navíc jmenování nového radního náleží do kompetence zastupitelstva.

"Setrvání Petra Bursíka v uvolněné funkci po takto závažných obviněních bylo samozřejmě neúnosné. Rezignace byla jediným možný krok. Pokud by tak neučinil, na nejbližším zastupitelstvu bychom navrhovali jeho odvolání," uvedl Jindřich Čermák (Piráti), karlovarský zastupitel, krajský radní a předseda místního sdružení Pirátské strany v Karlových Varech.

Karlovarská občanská iniciativa (KOA) ocenila, že Bursík z této kauzy vyvodil osobní a politickou odpovědnost. "Stále cítím presumpci neviny, o to více, že neznám žádné podrobnosti k vyšetřování případu. A rezignace mu slouží ke cti," uvedl za KOA Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje a karlovarský zastupitel.

Hnutí ANO na dotaz, zda by odvolání Bursíka pokud by nerezignoval prosazovalo, bylo velmi zdrženlivé. "Moc se omlouvám, ale tuto situaci neřešíme. Pan Bursík rezignoval a není tedy důvod ptát se co by, kdyby," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).