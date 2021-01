Josef März (Karlovaráci) rezignoval na post radního a opouští i zastupitelstvo. Potvrdila to primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

MUDr. Josef März | Foto: Archiv

V zastupitelstvu by jej měla nahradit Štěpánka Steinová (Karlovaráci), která by slib měla složit už v úterý, kdy zasedá karlovarské zastupitelstvo. Kdo Josefa Märze nahradí v radě, zatím primátorka neupřesnila. „Budeme to řešit v nejbližších dnech,“ uvedla. Podle informací Deníku by to mohl být Pavel Bouška, nabídku by podle dobře informovaných zdrojů neodmítl ani Jakub Novotný. Josef März nadále zůstává uvolněným krajským zastupitelem pro zdravotnictví.